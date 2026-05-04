Tía de Paul Michael arremete contra Pamela López tras acusar al cantante de agresivo “Tendrá que irse del país”

Pamela López ha enfrentado diversas dificultades en su relación con Paul Michael, lo que ha llevado a la ruptura de su romance en varias ocasiones durante 'La Granja VIP'. Por esa razón, la tía del cantante, apodada la 'tía Lisuras', ha decidido intervenir en defensa de su sobrino, al observar el trato que la aún esposa de Christian Cueva le está dando.

En un claro mensaje, advirtió que revelará información comprometedora sobre la trujillana con el objetivo de perjudicarla. A través del podcast 'Q' Bochinche', la Tía Lisuras expresó su descontento y señaló que la actitud de Pamela López hacia Paul Michael y los demás participantes de 'La Granja VIP' ha afectado emocionalmente a su sobrino.

Tía de Paul Michael advierte a Pamela López

La tía de Paul Michael expresó en una ocasión que, si su sobrino le asegura que los acontecimientos en el programa 'La Granja VIP' son verídicos, tomará medidas contra Pamela López, incluso al revelar secretos que podrían perjudicarla gravemente.

"Yo pienso que esto es show, pero si mi sobrino sale y me dice 'esto, esto, esto'. Pamela se va a tener que ir del país, porque se va a tener que largar, se agarra porque se agarra, ahí va a salir el verdadero show. Tú sabes, Paul, todo lo que sé de Pamela, yo la recontra hundo... si es verdad cómo te está tratando ahí adentro, que se agarre", dijo.

Tía de Paul Michael niega que cantante sea alcohólico ni agresivo

"Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí, nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es 'pollo' para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás", señaló la 'tía Lisuras' en el podcast.

Además, manifestó que dialogará con ambos, ya que le ha sorprendido el comportamiento que la expareja de Christian Cueva tiene hacia su sobrino, quien se ha visto envuelto en gritos.

"Me he quedado sorprendida porque él hace lo que ella dice, cuando salga, voy a conversar con él y ella. Yo no creo que Pamela hable cosas que es mentira, cuando ella sabe que yo voy a arremeter contra ella. Sea adentro, sea afuera, ella sabe que yo la voy a chapar igual para que me diga por qué ha hablado eso de mi sobrino", finalizó.