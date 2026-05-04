HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Tía de Paul Michael arremete contra Pamela López tras acusar al cantante de agresivo “Tendrá que irse del país”

La llamada ‘tía Lisuras’ habló fuerte contra Pamela López por llamar a Paul Michael ‘agresivo’ y ‘alcohólico’ durante ‘La granja VIP’.

'Tía Lisuras' dio entrevista al podcast 'Q'Bochinche'. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana.
'Tía Lisuras' dio entrevista al podcast 'Q'Bochinche'. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana.
Compartir

Pamela López ha enfrentado diversas dificultades en su relación con Paul Michael, lo que ha llevado a la ruptura de su romance en varias ocasiones durante 'La Granja VIP'. Por esa razón, la tía del cantante, apodada la 'tía Lisuras', ha decidido intervenir en defensa de su sobrino, al observar el trato que la aún esposa de Christian Cueva le está dando.

En un claro mensaje, advirtió que revelará información comprometedora sobre la trujillana con el objetivo de perjudicarla. A través del podcast 'Q' Bochinche', la Tía Lisuras expresó su descontento y señaló que la actitud de Pamela López hacia Paul Michael y los demás participantes de 'La Granja VIP' ha afectado emocionalmente a su sobrino.

PUEDES VER: Paul Michael se quiebra por constantes peleas con Pamela López en ‘La granja VIP’ y usuarios le mandan apoyo: “No merece una relación tóxica”

lr.pe

Tía de Paul Michael advierte a Pamela López

La tía de Paul Michael expresó en una ocasión que, si su sobrino le asegura que los acontecimientos en el programa 'La Granja VIP' son verídicos, tomará medidas contra Pamela López, incluso al revelar secretos que podrían perjudicarla gravemente.

"Yo pienso que esto es show, pero si mi sobrino sale y me dice 'esto, esto, esto'. Pamela se va a tener que ir del país, porque se va a tener que largar, se agarra porque se agarra, ahí va a salir el verdadero show. Tú sabes, Paul, todo lo que sé de Pamela, yo la recontra hundo... si es verdad cómo te está tratando ahí adentro, que se agarre", dijo.

PUEDES VER: Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

lr.pe

Tía de Paul Michael niega que cantante sea alcohólico ni agresivo

"Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí, nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es 'pollo' para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás", señaló la 'tía Lisuras' en el podcast.

Además, manifestó que dialogará con ambos, ya que le ha sorprendido el comportamiento que la expareja de Christian Cueva tiene hacia su sobrino, quien se ha visto envuelto en gritos.

"Me he quedado sorprendida porque él hace lo que ella dice, cuando salga, voy a conversar con él y ella. Yo no creo que Pamela hable cosas que es mentira, cuando ella sabe que yo voy a arremeter contra ella. Sea adentro, sea afuera, ella sabe que yo la voy a chapar igual para que me diga por qué ha hablado eso de mi sobrino", finalizó.

Notas relacionadas
Paul Michael se quiebra por constantes peleas con Pamela López en ‘La granja VIP’ y usuarios le mandan apoyo: “No merece una relación tóxica”

Paul Michael se quiebra por constantes peleas con Pamela López en ‘La granja VIP’ y usuarios le mandan apoyo: “No merece una relación tóxica”

LEER MÁS
Pamela López llora desconsoladamente al rogarle a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “A nadie le importas más en este reality que a mí”

Pamela López llora desconsoladamente al rogarle a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “A nadie le importas más en este reality que a mí”

LEER MÁS
Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magdyel Ugaz anuncia la ruptura definitiva de su relación con deportista y revela el fuerte motivo: “Ya no estábamos en el mismo baile”

Magdyel Ugaz anuncia la ruptura definitiva de su relación con deportista y revela el fuerte motivo: “Ya no estábamos en el mismo baile”

LEER MÁS
¡Ampay bomba! Magaly Medina expone la infidelidad de futbolista casado y destapa su modus operandis

¡Ampay bomba! Magaly Medina expone la infidelidad de futbolista casado y destapa su modus operandis

LEER MÁS
Christian Cueva hace llorar a Pamela Franco en vivo tras escuchar su conmovedora lucha como madre: “Me saco el sombrero por ti”

Christian Cueva hace llorar a Pamela Franco en vivo tras escuchar su conmovedora lucha como madre: “Me saco el sombrero por ti”

LEER MÁS
Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, sorprende a sus padres y les regala una lujosa casa: “Los quiero mucho”

Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, sorprende a sus padres y les regala una lujosa casa: “Los quiero mucho”

LEER MÁS
El conmovedor último deseo del cómico ambulante Pompinchú antes de fallecer: "Puede suceder cualquier cosa"

El conmovedor último deseo del cómico ambulante Pompinchú antes de fallecer: "Puede suceder cualquier cosa"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

Korina Rivadeneira rompe su silencio sobre su presunta separación con Mario Hart: "El amor va a estar"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025