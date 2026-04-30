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Pamela López llora desconsoladamente al contar comportamiento inapropiado de Paul Michael tras fuerte discusión: "Tengo pudor"

Paul Michael quiso tener un encuentro íntimo con Pamela López en 'La granja VIP', pero ella se negó rotundamente. Tras esto, la trujillana lloró ante Mónica Torres contándole sus problemas con su actual pareja.

Pamela López y Paul Michael protagonizaron nuevamente una discusión en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López y Paul Michael protagonizaron nuevamente una discusión en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pamela López protagonizó una de las escenas más intensas de 'La granja VIP', luego de mostrarse visiblemente afectada tras una discusión con Paul Michael. La participante no pudo contener el llanto al exponer el difícil momento que atraviesa en su relación dentro del programa, lo que dejó al descubierto tensiones que habían permanecido fuera del foco principal.

El episodio ocurrió después de una gala reciente en la que tres concursantes regresaron al reality. Tras ese evento, la pareja sostuvo una conversación privada que escaló rápidamente en conflicto. La situación derivó en un quiebre emocional de la influencer, quien buscó apoyo en su compañera Mónica Torres.

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Pamela López se queja de las actitudes de Paul Michael en 'La granja VIP'

Durante una conversación íntima, Pamela López expresó su incomodidad frente a ciertas conductas de Paul Michael dentro de 'La granja VIP'. Según relató, uno de los principales detonantes fue la insistencia del cantante en tener muestras de afecto en público, algo que ella no comparte debido al contexto televisivo.

La participante fue clara al marcar su postura y establecer límites. “Suficiente una vez, respétame. El amor no se basa en el sexo”, señaló, dejando en evidencia su rechazo a cualquier presión relacionada con la intimidad frente a cámaras. Además, enfatizó que su prioridad es su desempeño en el reality, lo que ha generado fricciones constantes con su pareja.

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¿Qué pasó entre Pamela López y Paul Michael?

El conflicto se intensificó cuando Paul Michael insinuó que Pamela López estaría actuando para las cámaras, lo que provocó una fuerte reacción de la influencer. Esta acusación aumentó la tensión y derivó en una discusión que terminó por afectarla emocionalmente.

En medio del llanto, Pamela López confesó sentirse afectada por lo que describió como manipulación emocional. “Me entrevera las palabras y me duele la cabeza porque no encuentro la forma”, expresó. También señaló que estas actitudes la sobrepasan. “Siempre utiliza manipulación, cámaras, me enferma con eso”, enfatizó.

La situación alcanzó un punto crítico cuando la aún esposa de Christian Cueva abordó el tema del contacto físico en público. “Me lastima porque quiere estar tocándome… tengo un poco de vergüenza, de pudor. No quiero que me vean”, afirmó, evidenciando su incomodidad frente a este tipo de exposiciones dentro del reality de convivencia.

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