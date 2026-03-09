Brunella Horna festeja su cumpleaños a lo grande con el grupo argentino Agapornis y Richard Acuña le dedica tierno mensaje: "Un año más a tu lado"

El último fin de semana, Brunella Horna celebró a lo grande su cumpleaños número 29 junto a sus amigos, familiares y seres queridos en Trujillo. La fecha fue la excusa perfecta para que Richard Acuña, esposo y padre del hijo de la influencer, la sorprendiera en redes sociales con un breve, pero tierno mensaje en Instagram.

En la instantánea se observa al matrimonio Acuña Horna junto al pequeño Alessio de 2 años, fruto de la relación que ambos mantienen desde 2017 y cuya unión matrimonial se concretó en enero de 2023. "Un año más a tu lado lleno de alegría, salud y muchos sueños cumplidos. Que sigas siendo siempre esa gran compañera de vida y mejor amiga. Te amo, feliz cumpleaños esposa", fueron la palabras que el hijo de César Acuña le dedico a la influencer.

Mensaje de Richard Acuña a Brunella Horna

Brunella Horna celebró su cumpleaños con la orquesta argentina Agapornis

En redes sociales, circularon varios videos de la celebración por un nuevo año de vida de Brunella en la que estuvieron presentes Ethel Pozo y Silvia Cornejo. Además, según los registro audiovisuales, el baile estuve acompañado por la presentación en vivo de la orquesta de cumbia pop de argentina Agapornis, conocida por realizar covers de temas como ‘Flasheaste amor', 'Le hace falta un beso' y 'Frágil'.

Sin embargo, la fiesta de cumpleaños no estuvo exenta de críticas. Los cibernautas se mostraron en contra de que la hija política de César Acuña festeje a lo grande cuando la extorsión en Trujillo se agudiza. En la misma línea, señalaron que la extorsión ha sumido a la ciudad del norte en una ola de violencia.

Brunella Horna celebra 3 años de casada con Richard Acuña

El 7 de enero de 2026, Richard Acuña celebraron tres años de matrimonio. La exconductora de 'América hoy' expresó públicamente su amor por el padre de su hijo. A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un emotivo mensaje acompañado de fotografías del día de su boda, recordando el momento especial que vivieron en el 2023.

"Tres años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario amor, Richard Acuña. Mi compañero, confidente y amigo. Te admiro cada día más. Te amo", escribió la exreina de belleza.