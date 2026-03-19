"No voy a entorpecer": presidente de EsSalud colaborará en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña

Luego de que estalló el escándalo en Essalud por la adjudicación de un millonario contrato a una empresa vinculada a Gustavo Horna, consuegro del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, para que se encargue del servicio de alimentación en el hospital Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo (Lambayeque); el presidente ejecutivo de la institución, Luis Rosales Pereda, se refirió al tema.

Asegura que colaboran con la justicia

Precisamente desde Lambayeque, el titular de Essalud dijo que "han brindado las facilidades" para que la Fiscalía pueda realizar las primeras diligencias en el marco de la investigación que se ha emprendido tras el destape periodístico. Estas declaraciones las dio a su llegada a la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, donde sostuvo una reunión con autoridades locales por el tema del hospital de esta ciudad.

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"Nosotros hemos dado todas las facilidades para que puedan intervenir. Yo no voy a entorpecer. Si se encuentran responsabilidades, tendremos que correr el hecho administrativo", manifestó el funcionario a los medios de comunicación que lo esperaban.

El caso en manos de la Fiscalía

Como se recuerda, la tarde del último miércoles 18, representantes del Ministerio Público, liderado por la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe, y efectivos policiales de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) intervinieron los hospitales Luis Heysen y Almanzor Aguinaga de Essalud para recoger documentación referida al caso. En este último nosocomio también funciona la oficina de la Red Asistencial Lambayeque.

Es importante mencionar que no solo la Fiscalía está actuando, sino que la Contraloría también ha intervenido. Esto fue confirmado por el mismo Rosales Pereda a la prensa.