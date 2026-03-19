HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨¡LO VAN A INTERPELAR! | Ministro ALDO PRIETO se presenta HOY ante el CONGRESO

Política

"No voy a entorpecer": presidente de EsSalud colaborará en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña

Luis Rosales indicó que han brindado las facilidades para que la Fiscalía realice las indagaciones que buscan esclarecer presuntas irregularidades en un contrato millonario que habría favoreció a Gustavo Horna, consuegro del líder de APP.

Presidente de EsSalud asegura colaboración en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña. Foto: LR
Presidente de EsSalud asegura colaboración en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña. Foto: LR

Luego de que estalló el escándalo en Essalud por la adjudicación de un millonario contrato a una empresa vinculada a Gustavo Horna, consuegro del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, para que se encargue del servicio de alimentación en el hospital Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo (Lambayeque); el presidente ejecutivo de la institución, Luis Rosales Pereda, se refirió al tema.

Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Keiko Fujimori sobre el ministro de Energía y Minas: "Una persona que tiene este tipo de acusaciones no debe ejercer este cargo"

lr.pe

Asegura que colaboran con la justicia

Precisamente desde Lambayeque, el titular de Essalud dijo que "han brindado las facilidades" para que la Fiscalía pueda realizar las primeras diligencias en el marco de la investigación que se ha emprendido tras el destape periodístico. Estas declaraciones las dio a su llegada a la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, donde sostuvo una reunión con autoridades locales por el tema del hospital de esta ciudad.

TE RECOMENDAMOS

PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Nosotros hemos dado todas las facilidades para que puedan intervenir. Yo no voy a entorpecer. Si se encuentran responsabilidades, tendremos que correr el hecho administrativo", manifestó el funcionario a los medios de comunicación que lo esperaban.

El caso en manos de la Fiscalía

Como se recuerda, la tarde del último miércoles 18, representantes del Ministerio Público, liderado por la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe, y efectivos policiales de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) intervinieron los hospitales Luis Heysen y Almanzor Aguinaga de Essalud para recoger documentación referida al caso. En este último nosocomio también funciona la oficina de la Red Asistencial Lambayeque.

Es importante mencionar que no solo la Fiscalía está actuando, sino que la Contraloría también ha intervenido. Esto fue confirmado por el mismo Rosales Pereda a la prensa.

Notas relacionadas
Caso Acuña: Fiscalía interviene hospitales en Chiclayo por contrato millonario vinculado al padre de Brunella Horna

Caso Acuña: Fiscalía interviene hospitales en Chiclayo por contrato millonario vinculado al padre de Brunella Horna

LEER MÁS
Es falso que López Chau, Álvarez y Acuña encabecen intención de voto presidencial de marzo en Áncash

Es falso que López Chau, Álvarez y Acuña encabecen intención de voto presidencial de marzo en Áncash

LEER MÁS
EN VIVO Foro de Candidatos presidenciales 2026: Keiko Fujimori, Acuña, López Aliaga y López Chau exponen sus propuestas

EN VIVO Foro de Candidatos presidenciales 2026: Keiko Fujimori, Acuña, López Aliaga y López Chau exponen sus propuestas

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori visitó fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

Keiko Fujimori visitó fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

LEER MÁS
Multas 2026: cuánto pagaré si no voto en las Elecciones Generales del 12 de abril

Multas 2026: cuánto pagaré si no voto en las Elecciones Generales del 12 de abril

LEER MÁS
Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha

Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"No voy a entorpecer": presidente de EsSalud colaborará en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña

Arequipa: Keiko Fujimori indica que siempre da la cara, pero continúa su campaña a escondidas

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY, fase de grupos: hora y canal para ver la ceremonia

Política

Arequipa: Keiko Fujimori indica que siempre da la cara, pero continúa su campaña a escondidas

Keiko Fujimori visitó fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

Más de 150 observadores de la Unión Europea supervisarán las Elecciones Generales 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Arequipa: Keiko Fujimori indica que siempre da la cara, pero continúa su campaña a escondidas

"No voy a entorpecer": presidente de EsSalud colaborará en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña

Keiko Fujimori visitó fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025