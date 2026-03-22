Empresa vinculada al papá de Brunella Horna se adjudicó un nuevo contrato: brinda alimentación en hospital de Lambayeque

El número del Papá de Brunella Horna figura en los contratos del Consorsio del Norte. | Foto: composición LR/ X

El número del Papá de Brunella Horna figura en los contratos del Consorsio del Norte. | Foto: composición LR/ X

La empresa de Alimentos del Norte SAC es nuevamente vinculada a Los Horna– la familia política de los Acuña– por la concesión de la cafetería en el hospital Almanzor Aguinaga, el más grande de EsSalud Lambayeque. Por el pago de S/10.000, la compañía se hizo con el control total del negocio en el centro de salud.

Tal como mencionó el reportaje de Cuarto Poder, el Consorcio del Norte se adjudicó un reciente contrato el 2 de febrero del 2026, que le permitía realizar un lucrativo negocio en el nosocomio. De acuerdo a la consesión, la empresa de Magda Sánchez, la “amiga de los Horna”, puede vender desayunos, almuerzos o cenas en el cafetín, pero todo lo recaudado es de ingreso directo solamente para su compañía.

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Se trata de un espacio de 127 metros cuadrados cedido en concesión por un periodo de tres años a una empresa cuyo contacto oficial, registrado ante las autoridades, es un número telefónico de propiedad del padre de Brunella Horna.

EsSalud pagaría servicios básicos de la concesión

Pese a que el contrato estipula que el Consorcio del Norte debe ofrecer almuerzos económicos a S/10 y ejecutivos a S/15, el reportaje reveló un incumplimiento de estas tarifas en la práctica. Según las evidencias presentadas, la empresa comercializa platos que alcanzan los S/25, que exceden significativamente los precios pactados en la concesión.

Además, según el documento omite especificar qué parte debe asumir la instalación física de los medidores. Esta ambigüedad técnica sugiere que el negocio vinculado a la familia Horna operaría bajo condiciones de ventaja, donde los gastos de servicios básicos no correrían por su cuenta, sino que serían subvencionados por el presupuesto de EsSalud.

“El hecho de que no tenga el medido no quiere decir que tampoco va a estar ajeno a sus obligaciones. Ciertamente resulta todo esto cuestionable, que una condición tan básica provoque que el Estado gaste más porque finalmente llegamos al mismo puerto. Estamos hablando de gasto público”, señala Cecilia Ruiz Morales, abogada de Contratos Públicos.

EsSalud asegura que el contrato de concesión de la cafetería es el resultado de un proceso administrativo regular, transparente y competitivo, y rechaza cualquier tipo de favorecimiento. Asimismo, destacan que la adjudicación genera un ingreso mensual de S/10.000, monto que supera lo recaudado en el contrato anterior. Según EsSalud, la empresa Inversiones de Alimentos del Norte presentó la mejor propuesta integral, y cumplió con todos los requisitos técnicos y económicos exigidos.

Más negocios de la “amiga de los Horna”

Reportajes anteriores reportaron que la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C. también logró facturar un total de S/3.269.723 con el Seguro Social de Salud (EsSalud) entre los años 2024 y 2025.

El caso tomó relevancia tras revelarse que el número telefónico registrado ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como contacto de dicha empresa pertenece a Gustavo Horna Novoa, padre de la presentadora y suegro del dirigente político Richard Acuña.

En abril de 2025, el Consorcio del Norte (integrado por la mencionada empresa) se adjudicó un contrato de S/2,1 millones para el servicio de alimentación de pacientes y personal del Hospital Luis Heysen Incháustegui, en Lambayeque.

Se detectaron 29 órdenes adicionales que suman más de S/1,1 millones. De estas, 24 fueron emitidas solo en 2025, la mayoría por montos cercanos a las 8 UIT (S/40.945), lo que para los especialistas sugiere un presunto fraccionamiento para evitar concursos públicos y beneficiar directamente a la proveedora.

Ante los indicios de presunta colusión y aprovechamiento indebido del cargo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, liderada por la fiscal Karim Ninaquispe, intervino la sede de la Red Prestacional Lambayeque el pasado 18 de marzo. Durante la diligencia, se incautaron expedientes de contratación, actas de licitación y registros de pagos.

La investigación también apunta a la falta de experiencia de la empresa en el rubro hospitalario y a graves observaciones sanitarias en el manejo de alimentos. Pese a reportes que advertían sobre deficiencias en la inocuidad de los productos, las contrataciones no se detuvieron.