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Cómo votar por Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026: LINK oficial del certamen de belleza

Ayuda a la modelo peruana Suheyn Cipriani a ganar la corona del Miss Grand International All Stars 2026. Te enseñamos de manera sencilla cómo votar por la influencer.

Suheyn Cipriani tiene 29 años y es considerada una de las mujeres más bellas del Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Suheyn Cipriani tiene 29 años y es considerada una de las mujeres más bellas del Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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Suheyn Cipriani buscará dejar el nombre del Perú en alto en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026, que se realizará el sábado 30 de mayo en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. El certamen se llevará a cabo desde las 7.00 p. m. (hora local), es decir, a las 7.00 a. m. en Perú, momento en el que los seguidores estarán atentos a la participación de la representante nacional.

La peruana viene despertando expectativa entre los fanáticos del concurso en una etapa decisiva marcada por las votaciones del público, clave para acercar a las candidatas al grupo de finalistas. En medio de ello, muchos seguidores también se preguntan cómo votar por la influencer para apoyarla y ayudarla a avanzar en uno de los certámenes de belleza más populares del circuito internacional. Te contamos y te facilitamos el enlace oficial para que des tu voto a nuestra compatriota.

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¿Cómo votar por Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026?

Para votar por Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial del certamen y acceder al apartado habilitado para las votaciones. Dentro del sistema, el público encontrará dos modalidades disponibles: World’s Choice Award, reconocimiento que otorgará un cupo directo al Top 18 a la candidata con mayor apoyo, y la Votación Preliminar, mecanismo que tendrá incidencia en la clasificación oficial del concurso. Aquí el enlace oficial.

Tras elegir la categoría, los votantes deberán ubicar la fotografía de Suheyn Cipriani entre las participantes y hacer clic en la opción ‘Vote’ para registrar su apoyo. Cada votación tiene un costo de 35 bahts tailandeses, monto equivalente a poco más de un dólar estadounidense o cerca de S/3,69.

PUEDES VER: Miss Grand International All Stars 2026: A qué hora y dónde ver a Suheyn Cipriani en el certamen de belleza

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Suheyn Cipriani logra puntaje casi perfecto durante preliminar del Miss Grand All Stars

Suheyn Cipriani destacó en la gala preliminar del Miss Grand International All Stars 2026, realizada el 27 de mayo en Tailandia, tras obtener 9,40 puntos sobre 10 en el desfile de traje de noche. Con este puntaje, la representante peruana se ubicó en el quinto lugar del ranking general, quedando entre las concursantes mejor posicionadas del certamen.

Durante su presentación, la modelo apareció con un vestido rojo con pedrería, encaje y escote, inspirado en el color de la bandera peruana. Además, dirigió un mensaje al jurado y al público sobre su compromiso social: “Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños”, expresó la exconductora de televisión.

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