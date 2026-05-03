HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Pamela López confiesa que sentía asco de besar a Christian Cueva tras descubrir sus infidelidades: “Mi promesa era darle una oportunidad”

Pamela López le reveló a Gabriela Herrera en ‘La granja VIP’ lo que ocurrió después de descubrir la deslealtad de Christian Cueva.

Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en total. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en total. Foto: Composición LR/Instagram.
Compartir

Pamela López se refirió a Christian Cueva durante el 24/7 de 'La granja VIP' y sorprendió al confesar que le había prometido reconciliarse con él si le decía la verdad sobre sus traiciones con figuras del espectáculo nacional.

A pesar de que eso ocurrió, la relación no volvió a ser la misma desde ese momento. La trujillana empezó a sentir rechazo cada vez que 'Aladino' se acercaba a ella. “Empecé a sentir asco, me quería besar y sentí un rechazo”, reveló.

PUEDES VER: Pamela López llora desconsoldamente al rogarle a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “A nadie le importas más en este reality que a mí”

lr.pe

Pamela López revela que sentía asco al besar a Christian Cueva

Durante 'La granja VIP', Pamela López y Gabriela Herrera sostenían una conversación en la habitación del reality. Allí, la trujillana le contó lo que ocurrió después de que Christian Cueva le admitiera su deslealtad.

“Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco, me quería besar y sentía un rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio”, explicó Pamela, con tranquilidad.

“No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hice que me confesara”, señaló la empresaria, quien ya no volvió a mirar con los mismos ojos al padre de sus hijos.

PUEDES VER: Paul Michael lanza fuerte calificativo a Pamela López durante discusión en ‘La granja VIP’: “Manipuladora”

lr.pe

Pamela López le confiesa a Gabriela Herrera que está bien de salud

Durante la conversación, Pamela López le contó a Gabriela Herrera que se encontraba bien de salud luego de realizarse exámenes para descartar alguna enfermedad de transmisión sexual tras la deslealtad de Cueva. “Ay, eran muchas. Por otra parte, gracias al Espíritu Santo, no tengo nada, estoy sana”, declaró.

Por su parte, Herrera no podía creer todo lo que el futbolista le hizo a la trujillana. “¿Y con esa cara no? No puedo creerlo", expresó la bailarina.

Notas relacionadas
Paul Michael estalla contra Mónica Torres y la acusa de intrigar a Pamela López: "No alimentes su odio"

Paul Michael estalla contra Mónica Torres y la acusa de intrigar a Pamela López: "No alimentes su odio"

LEER MÁS
Pamela López llora desconsoldamente al rogarle a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “A nadie le importas más en este reality que a mí”

Pamela López llora desconsoldamente al rogarle a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “A nadie le importas más en este reality que a mí”

LEER MÁS
¿Igualita? Pamela López sorprende con imitación de Samahara Lobatón y usuarios la piden en programa de JB: "Tiene talento para actriz cómica"

¿Igualita? Pamela López sorprende con imitación de Samahara Lobatón y usuarios la piden en programa de JB: "Tiene talento para actriz cómica"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karen Schwarz confiesa que sus hijas no van al colegio y sorprende al explicar la razón: “No pasa nada”

Karen Schwarz confiesa que sus hijas no van al colegio y sorprende al explicar la razón: “No pasa nada”

LEER MÁS
Exvoleibolista Cecilia Tait confiesa que su exesposo quiso retomar la relación tras abandonarla en plena lucha contra el cáncer

Exvoleibolista Cecilia Tait confiesa que su exesposo quiso retomar la relación tras abandonarla en plena lucha contra el cáncer

LEER MÁS
Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y revela la reacción de su madre: "No entendía"

Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y revela la reacción de su madre: "No entendía"

LEER MÁS
Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y explica la razón: “Soy feliz así”

Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y explica la razón: “Soy feliz así”

LEER MÁS
Hermana de Natalie Vértiz acaba sus estudios en exclusiva universidad y revela la carrera que eligió: “Título en camino”

Hermana de Natalie Vértiz acaba sus estudios en exclusiva universidad y revela la carrera que eligió: “Título en camino”

LEER MÁS
"Lo que se puede lograr en un año": La nueva imagen de la exesposa de Erick Elera que sorprende a sus seguidores

"Lo que se puede lograr en un año": La nueva imagen de la exesposa de Erick Elera que sorprende a sus seguidores

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025