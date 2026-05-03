Pamela López se refirió a Christian Cueva durante el 24/7 de 'La granja VIP' y sorprendió al confesar que le había prometido reconciliarse con él si le decía la verdad sobre sus traiciones con figuras del espectáculo nacional.

A pesar de que eso ocurrió, la relación no volvió a ser la misma desde ese momento. La trujillana empezó a sentir rechazo cada vez que 'Aladino' se acercaba a ella. “Empecé a sentir asco, me quería besar y sentí un rechazo”, reveló.

Pamela López revela que sentía asco al besar a Christian Cueva

Durante 'La granja VIP', Pamela López y Gabriela Herrera sostenían una conversación en la habitación del reality. Allí, la trujillana le contó lo que ocurrió después de que Christian Cueva le admitiera su deslealtad.

“Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco, me quería besar y sentía un rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio”, explicó Pamela, con tranquilidad.

“No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hice que me confesara”, señaló la empresaria, quien ya no volvió a mirar con los mismos ojos al padre de sus hijos.

Pamela López le confiesa a Gabriela Herrera que está bien de salud

Durante la conversación, Pamela López le contó a Gabriela Herrera que se encontraba bien de salud luego de realizarse exámenes para descartar alguna enfermedad de transmisión sexual tras la deslealtad de Cueva. “Ay, eran muchas. Por otra parte, gracias al Espíritu Santo, no tengo nada, estoy sana”, declaró.

Por su parte, Herrera no podía creer todo lo que el futbolista le hizo a la trujillana. “¿Y con esa cara no? No puedo creerlo", expresó la bailarina.