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El periodista argentino Guillermo Giacosa generó preocupación luego de ser encontrado desorientado por las calles del Centro de Lima. El reconocido comunicador, de 85 años, fue auxiliado por personas que lo reconocieron mientras caminaba solo y sin poder recordar con claridad hacia dónde se dirigía. La situación llamó rápidamente la atención debido a que no llevaba consigo documentos de identidad ni celular que permitieran contactar a sus familiares o ayudarlo a regresar a su vivienda.

La alerta fue difundida en redes sociales por el transeúnte Ricardo Mendoza, quien explicó que el escritor se encontraba consciente y tranquilo, aunque confundido. “Está consciente y tranquilo, pero se encuentra desorientado y no logra recordar con claridad hacia dónde debía dirigirse. Los estoy acompañando para que no esté solo ni en riesgo”, se lee en el mensaje compartido públicamente.

Guillermo Giacosa fue auxiliado tras ser hallado desorientado en el Centro de Lima

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la persona que encontró a Guillermo Giacosa permaneció a su lado para evitar que se expusiera a algún peligro mientras intentaban ubicar a alguien de su entorno cercano. La prioridad en todo momento fue resguardar la seguridad del periodista y evitar que continuara caminando solo por las calles limeñas en medio de su desorientación.

“Lamentablemente, en este momento no tiene celular, DNI ni algún documento que nos ayude a contactar a un familiar o ubicar con seguridad el lugar al que debía ir”, señalaba otro de los mensajes difundidos durante la búsqueda. Debido a ello, varias personas comenzaron a compartir la información en redes sociales con el objetivo de encontrar rápidamente algún contacto cercano que pudiera asistirlo.

Horas después del incidente, un contacto cercano logró obtener la dirección exacta de la vivienda del periodista y lo acompañó hasta su domicilio. Según se informó, el escritor argentino ingresó sin inconvenientes, ya que conservaba sus llaves personales, hecho que llevó tranquilidad de inmediato.

¿Quién es Guillermo Giacosa?

Guillermo Giacosa es un reconocido periodista argentino radicado en el Perú desde hace más de cuatro décadas. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como conductor de programas de televisión y radio, columnista y docente universitario. Además, es considerado uno de los pioneros de los programas de entrevistas en la televisión peruana, con una extensa carrera en los medios de comunicación nacionales.

El comunicador formó parte de recordados programas de televisión como 'Informalísimo' y 'Mapamundi', además de destacarse en la radio peruana. También es recordado por su paso por la desaparecida Radio Capital, donde condujo espacios como 'Aldea Global' y 'Noche Abierta', con lo que se consolidó como una de las voces más reconocidas en el Perú.