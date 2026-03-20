Empresa vinculada al papá de Brunella Horna facturó en total más de S/3 millones con EsSalud. Foto: composición América TV

Empresa vinculada al papá de Brunella Horna facturó en total más de S/3 millones con EsSalud. Foto: composición América TV

La empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, que incluyó como contacto un número del padre de Brunella Horna, facturó en total más de S/3 millones con EsSalud. El monto responde a un contrato y 29 órdenes de servicio.

Tal como reportó un reportaje de Cuarto Poder, el 30 de abril de 2025 el Consorcio del Norte, conformado por Inversiones de Alimentos del Norte SAC y dos empresas más, firmó un contrato de S/2.103.442,80 para brindar el servicio de alimentación al Hospital Luis Heysen Incháustegui, ubicado en la provincia de Chiclayo (Lambayeque).

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Antes de ello, según el portal Seace, la empresa registra 29 órdenes de servicio. De ese total, 24 pertenecen a 2025, mientras que las cinco restantes corresponden a 2024.

Las órdenes del 2025 se dividen en 18 por el monto de S/40.945,8 y seis de S/40.150,97. Suman S/977.930,22. Casi un millón de soles por el concepto de servicio de alimentación para pacientes y personal del hospital Incháustegui.

En el 2024 hubo cuatro órdenes por el monto de S/40.945,8, también para el servicio de alimentación en el mismo hospital, y una por S/24.567,48. Esto hace un total de S/188.350,7.

Fraccionamiento de una contratación de casi S/1 millón

Christian Castillo, abogado especialista en contrataciones públicas, observa que las 24 órdenes de servicio del 2025 responden a un fraccionamiento, el cual consiste en dividir un contrato por un monto mayor en partes pequeñas.

“Para que una empresa acceda a un contrato de S/1 millón o más requiere certificar que anteriormente ya ha realizado servicios por ese monto. Debe demostrar que tiene experiencia trabajando con una cantidad de ese tipo. Cuando no se cuenta con ello, una práctica común es fraccionar la contratación y así beneficiar a una empresa”, explica a este medio.

Adicionalmente, observó que cada orden de servicio no pasa las 5 UIT (S/5.500).

Castillo explica que en el Perú los contratos directos o contrataciones menores, que no requieren procedimientos de selección formales, deben ser por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes al momento de la contratación.

“En este caso se observa que cada monto no pasa esas 8 UIT por lo que no ameritan ser revisados. ¿Por qué se da eso? En su mayoría para evitar un concurso público", menciona.

Fiscalía y Contraloría ya desplegaron acciones

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que ha solicitado la intervención del Ministerio Público ante presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alimentación del Hospital Luis Heysen Incháustegui, ubicado en Chiclayo, región Lambayeque.

A través de un comunicado, la institución precisó que el pasado 16 de marzo remitió un oficio a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes sobre este caso.

El Ministerio Público realizó diligencias el 18 de marzo en la Red Prestacional Lambayeque, donde se recabó el expediente de contratación para esclarecer los hechos. Ese mismo día, la Contraloría General de la República llevó a cabo una visita de control tanto en la Red como en el Hospital Heysen, como parte de las acciones de supervisión frente a las denuncias.