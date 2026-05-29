Colombia avanza en su proyecto de transporte más ambicioso: siete túneles y 49 puentes que conectarán regiones clave

Colombia impulsa un ambicioso proyecto vial que transformará la movilidad entre el centro y occidente del país, con una inversión de 7 billones de pesos. | Foto: Valora Analitik

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Colombia avanza en una de sus obras de infraestructura más grandes de los últimos años con un proyecto vial que promete transformar la movilidad entre el centro y el occidente del país. La intervención contempla la construcción de 7 túneles y 49 puentes dentro del corredor Villeta–Guaduas–El Korán, una ruta estratégica que conecta a Bogotá con importantes regiones del territorio colombiano.

Impulsada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la megaobra busca resolver problemas históricos de congestión vehicular en uno de los tramos más transitados y complejos del país. La modernización permitirá mejorar el tránsito de viajeros particulares, transporte intermunicipal y carga pesada, además de fortalecer la conexión logística entre distintas regiones clave para la economía nacional.

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Colombia avanza en la construcción de un importante proyecto vial que transformará la movilidad entre el centro y el occidente del país.

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¿Cómo será la megaobra vial entre Cundinamarca y Tolima?

El proyecto contempla la construcción de los 18 kilómetros faltantes en doble calzada entre Villeta y Guaduas, además del mejoramiento de otros cinco kilómetros ya existentes. A esto se suma la rehabilitación del tramo entre Guaduas y El Korán, que abarca cerca de 58 kilómetros y forma parte de uno de los corredores más importantes del país.

Entre las estructuras más destacadas figuran 7 túneles modernos, 49 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y nuevas intersecciones en puntos estratégicos como El Cune, Ruta 50 y San Martín. Estas intervenciones buscan disminuir los cuellos de botella que durante décadas han afectado la movilidad en esta zona montañosa, marcada por curvas pronunciadas, pendientes y una alta carga vehicular.

¿Por qué esta obra será clave para la conectividad de Colombia?

La importancia del proyecto va mucho más allá de la movilidad regional. Este corredor forma parte de la conexión terrestre entre Bogotá y Medellín y, además, se articula con rutas que conducen hacia el Magdalena Medio y los puertos del Caribe. Por eso, es considerado fundamental para el transporte de mercancías, el abastecimiento nacional y la competitividad logística de Colombia.

La ANI estima que, una vez finalizada, la modernización permitirá reducir hasta en una hora los tiempos de viaje entre Villeta y El Korán. La inversión proyectada ronda los 7 billones de pesos bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), que incluye construcción, operación y mantenimiento de la vía durante varias décadas. Según el cronograma preliminar, algunas de las principales intervenciones podrían estar listas entre 2030 y 2031, lo que marcaría un cambio histórico en uno de los corredores viales más importantes del país.