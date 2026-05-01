Diego Chávarri volvió a ser protagonista de una escena de llanto en 'La Granja VIP Perú', pero esta vez está dispuesto a ser eliminado del programa debido a su situación con su novia, Thalía Bentín. El exfutbolista se enteró de que la joven conoce sus coqueteos con Gabriela Herrera, lo que lo llevó a rogar entre lágrimas a Cri Cri que lo nomine a la placa de eliminación para poder salir del programa en caso de que gane la dinámica del 'viernes de traición'.

El exdeportista se mostró decidido a cortar la comunicación con Gabriela, a pesar de asegurar que no pasó nada con la bailarina, y argumentó que ahora mismo lo único que le importa es lo que pueda pensar Thalía de toda esta situación mediática.

Diego Chávarri llora desconsoladamente y ruega a Cri Cri que lo nomine

El sensible momento de Diego Chávarri se dio durante una conversación con Cri Cri, a quien el exfutbolista acudió para rogarle entre llanto que lo nominara a la eliminación si ganaba en el 'viernes de traición'. “Por favor, es lo único que te estoy pidiendo. No te estoy pidiendo otra cosa”, imploró.

En esa línea, afirmó estar seguro de que no protagonizó una situación comprometedora con Gabriela. No obstante, quería marcar distancia. “Yo sé que no ha pasado nada, pero ya no se puede. Si lo están viendo como muy pende** y hay huevad** que se han dicho, no puedo seguir hablando con ella. Si es que ella dice que le gusto o huevad** así, o conversamos, ya no se puede. Habrá sido el momento que se ha dicho algo, pero tampoco es que sea tan difícil que si tú quieres hacer algo con ella acá, pueda pasar. Si tú quieres hacer algo, duermes con ese personaje y nadie te va a decir nada”, señaló, dejando entrever que, si hubiera querido estar con alguna participante, lo habría hecho, pero esa no era su intención.

“Lo único que me interesa es mi familia”: Diego Chávarri minimiza situación con Gabriela Herrera

A pesar de los videos que circulan de la transmisión 24/7 de 'La Granja VIP Perú', con grabaciones de su mutua confesión sentimental y de momentos como cuando se tomaron de la mano a escondidas, Chávarri insistió en que nunca ocurrió nada con Gabriela Herrera y confesó que buscó en vano la manera de comunicarse con Thalía. “No ha pasado nada. Si antes había rumores, ahora está fuerte y yo no puedo hacer nada. He ido a hablar, a que me den una llamada de 10 segundos, 20 segundos. Necesito saber, pero me han dicho que no se puede”, expuso.

En ese contexto, planteó a Cri Cri su plan para poder salir del reality, donde ya no está dispuesto a continuar sin importar el premio de S/100.000. “Ya no puedo estar acá, ya no quiero estar acá. La vez pasada te dije: ‘Me quiero ir. ¿Qué tengo que hacer?’. No puedo hacer nada. La única opción para tener una posibilidad de salir es que el que gane de ustedes me ponga la placa. Me da igual la plata, me importa un cu**. No sé quién está… Pati, Renato, Mark y tú. Ganamos y me pones en la traición. Salvas a Mark y me metes a mí. No hay problema. Saliendo de acá tengo una solución y sé qué hacer con mi vida”, manifestó.

Finalmente, el ex de Melissa Klug y Shirley Arica minimizó lo ocurrido con Gabriela Herrera y dejó claro que lo único importante para él es su familia. “No sé cómo lo está tomando ella (Thalía Bentín). No sé cuál es la sensación de ella y es lo único que me interesa ahorita… es mi casa, mi familia. No hay otra cosa. Esa vaina (su polémica con Gabriela)… esto no es más que ‘eso’. Le voy a decir lo mismo a ellos: que el que gane, me meta a la placa. Papi, tengo que salir de acá”, sentenció mientras intentaba secarse las lágrimas.