Con una inversión inicial de US$150 millones, el proyecto en Sudamérica busca reducir costos logísticos y potenciar las exportaciones paraguayas. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Con una inversión inicial de US$150 millones, el proyecto en Sudamérica busca reducir costos logísticos y potenciar las exportaciones paraguayas. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

La aprobación de una nueva terminal portuaria en Uruguay abre un escenario estratégico para Paraguay, país sin litoral marítimo que depende históricamente de terceros para exportar su producción. Con una inversión inicial de US$150 millones, el proyecto busca reducir costos logísticos y potenciar las exportaciones paraguayas, las cuales superaron los US$16.700 millones en 2025. El mandatario Santiago Peña y el exgobernante Luis Lacalle Pou impulsan esta iniciativa que otorgará soberanía al comercio exterior regional.

Esa alianza logística promete transformar la Hidrovía Paraguay-Paraná en un corredor de alta competitividad gracias a la cooperación entre ambas naciones. Para el gobierno paraguayo, la articulación de infraestructuras fuera de sus fronteras resulta vital, pues, en palabras del presidente, la integración productiva entre socios de la zona constituye un mensaje demasiado importante para el desarrollo industrial del Cono Sur.

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¿En qué consiste esta terminal logística en Sudamérica, clave para Paraguay?

El Ministerio de Ambiente uruguayo otorgó la Autorización Ambiental Previa (AAP) a Woil S.A., firma del grupo paraguayo Zapag, para edificar un puerto multipropósito en Soriano. La obra, ubicada cerca de Nueva Palmira sobre el río Uruguay, operará como un centro de acopio y transferencia de celulosa junto con combustibles renovables.

El puerto que beneficiará a Paraguay será construido en el Departamento de Soriano. Foto: CDN

Dicha infraestructura servirá de enlace entre el tráfico fluvial y marítimo al recibir mercancías de la famosa hidrovía regional. El diseño técnico contempla muelles específicos para barcazas o buques oceánicos, además de depósitos terrestres que buscan optimizar la logística exportadora de la región.

El respaldo político de ambos gobiernos consolida la iniciativa como un eje estratégico binacional. Mientras Luis Lacalle Pou expresó en un conversatorio en Santa Rita que "no me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida; yo soy un convencido de que tenemos que avanzar en eso", el presidente Santiago Peña lo ratificó.

¿Qué posibles plazos tendrá la ejecución del proyecto?

La edificación arrancará durante la primera mitad de 2026, una vez que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) reciba la notificación formal tras obtener el permiso ecológico. El sector logístico prevé que las labores administrativas pendientes concluyan pronto para dar paso a las obras iniciales.

El desarrollo de esta infraestructura requiere entre 18 y 24 meses de trabajo constante. Según los cálculos actuales, la fase de prueba ocurrirá hacia el cierre de 2027 y la operatividad total llegará en 2028, si se evitan obstáculos financieros o regulatorios.

La hidrovía Paraguay-Paraná podría ser una solución eficiente y sostenible para Bolivia, aparte de Paraguay. Foto: ACSOJA

¿Qué beneficios ofrece el nuevo puerto que daría acceso al mar a Paraguay?

La terminal busca agilizar la salida al exterior de mercancías paraguayas, con foco en la celulosa de Paracel y los carburantes ecológicos de Omega Green. Según el estudio ambiental, este muelle movilizará hasta 1,8 millones de toneladas de pasta de papel y 900.000 metros cúbicos de biocombustibles hacia mercados de Norteamérica y el Viejo Continente.

Asimismo, ese desarrollo trasciende fronteras locales al otorgar a Bolivia una ruta alterna hacia el Atlántico que disminuye su sujeción a los terminales chilenos. La integración logística mediante la hidrovía conectará además con el territorio brasileño, lo cual potencia el intercambio comercial dentro del Cono Sur y robustece la red de transporte regional.

Uruguay se afianza como centro neurálgico para el tránsito de carga gracias a su estabilidad y calado profundo natural. De acuerdo con expertos, dicha obra no solo mejora la competitividad paraguaya, sino que redefine el mapa logístico del Mercosur, al establecer el circuito fluvial como el motor principal para los negocios en Sudamérica.