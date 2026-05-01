HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Congreso aprueba ley que podría afectar la permanencia de Delia Espinoza como decana del Colegio de Abogados de Lima

La iniciativa, con 83 votos a favor, incorpora una norma cuestionada que podría afectar a autoridades actuales como la decana del CAL, Delia Espinoza.

Delia Espinoza es la decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028
Delia Espinoza es la decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028 | Marco Cotrina URPI | Marco Cotrina URPI
Escuchar
Resumen
Compartir

El Congreso de la República aprobó este jueves el dictamen que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, una iniciativa que, además de regular la actividad artística, incorpora una disposición que impediría a personas inhabilitadas para ejercer función pública integrar órganos de gobierno en colegios profesionales.

Únete a nuestro canal de política y economía

Esta cláusula ha sido cuestionada por parlamentarias como Sigrid Bazán y Ruth Luque por su posible impacto en casos concretos, como el de Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima. “Una norma ilegal, arbitraria, cuyo extremo nunca se dictaminó ni deliberó”, mencionó Luque.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR RESPONSABILIZÓ A JUDÍOS DE II GUERRA MUNDIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La norma fue aprobada por el pleno con 83 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, y exonerada de segunda votación, por lo que quedó expedita para su eventual promulgación. Aunque el eje del dictamen es la creación de un nuevo colegio profesional para artistas, el alcance de una de sus disposiciones podría afectar directamente a autoridades actualmente en funciones.

“En el Congreso siguen buscando acallarme. Hoy represento al gremio de abogados de Lima que me eligieron con una votación que ya quisieran quienes promueven esta norma. La arbitrariedad del tiempo en que vivimos no pasará. Retomaremos los cauces democráticos con coraje y dignidad”, señaló Espinoza en redes sociales.

¿Qué propone el proyecto?

El dictamen recaído en los proyectos de ley N.° 4970/2022-CR, 5026/2022-CR, 5027/2022-CR, 11543/2024-CR y 12891/2025-CR plantea la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú como una entidad gremial autónoma de derecho público interno, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio.

La iniciativa precisa que este gremio estará conformado por profesionales titulados de escuelas superiores de formación artística, institutos y universidades, en especialidades como artes plásticas y visuales, música, danza y artes escénicas, así como otras disciplinas afines, tanto las ya existentes como las que puedan surgir en el futuro.

“El Colegio Profesional de Artistas del Perú tiene carácter nacional, estructura descentralizada y se rige por un sistema democrático, unitario y representativo. Su sede principal está en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sedes regionales, conforme lo disponga su estatuto”, se precisa.

“Asimismo, dicha comisión tiene a su cargo la organización del proceso de elección e instalación del primer Consejo Directivo Nacional, el cual, de manera transitoria, no contará con los delegados de los colegios regionales. El primer Consejo Directivo Nacional elabora y aprueba el Código de Ética del Colegio Profesional de Artistas del Perú dentro de los treinta días calendario siguientes al inicio de su gestión”, se detalla.

Sin embargo, este jueves se incluyó en el texto sustitutorio una cláusula que señala que “no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”. Cabe señalar que Espinoza está inhabilitada para ejercer función pública por este Parlamento, lo que ella ha denunciado como una persecución en su contra por haberlos investigado.

De acuerdo con el abogado César Azabache, el Congreso de la República no tiene atribuciones para intervenir en el Colegio de Abogados de Lima, al ser un gremio privado. “El único caso al que aplicaría es que Delia Espinoza deje de ejercer como Decana de CAL y por ende como presidenta de la Junta de Decanos (…) Los colegios de abogados son un gremio privado. Incluso si la aprobaran esa ley no sería aplicable a un periodo de gobierno que ya comenzó. El proyecto entonces, además de dejarlos en ridículo, es inútil para sus inconstitucionales fines”, sostuvo.

Texto Sustitutorio

Texto Sustitutorio

Presidente del Congreso fue sentenciado por difamar a Delia Espinoza

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, fue sentenciado a nueve meses de prisión suspendida por difamar a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La demanda interpuesta por la exfiscal de la Nación se basa en un mensaje que Rospigliosi publicó el 7 de julio en su cuenta de X (antes Twitter), en el que señaló que Espinoza era una “aliada del terrorismo y de economías ilegales”. Esta afirmación se produjo luego de que la exfuncionaria sostuviera una reunión con familiares de las víctimas de las protestas registradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Días después, el 10 de ese mismo mes, la exjefa del Ministerio Público envió una carta notarial a Rospigliosi en la que le solicitó rectificarse. Sin embargo, este se negó y reafirmó sus declaraciones. Por ello, Espinoza pidió que se le imponga una condena de dos años y cuatro meses, además del pago de una reparación civil de un millón de soles.

Notas relacionadas
Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

LEER MÁS
Poder Judicial reitera condena de nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi

Poder Judicial reitera condena de nueve meses de prisión suspendida contra Fernando Rospigliosi

LEER MÁS
Delia Espinoza: "Señores del JNE, tienen hasta mañana para habilitarme y permitirme ejercer mi derecho al voto"

Delia Espinoza: "Señores del JNE, tienen hasta mañana para habilitarme y permitirme ejercer mi derecho al voto"

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Balcázar sobre compra de aviones F-16: "Me ratifico en mi postura, pero ya el contrato no se podía parar"

José Balcázar sobre compra de aviones F-16: "Me ratifico en mi postura, pero ya el contrato no se podía parar"

LEER MÁS
JNJ golpea al Poder Judicial: no ratifican al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’

JNJ golpea al Poder Judicial: no ratifican al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las ‘leyes procrimen’

LEER MÁS
Juntos por el Perú descarta participación de Antauro Humala en su campaña

Juntos por el Perú descarta participación de Antauro Humala en su campaña

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 97.216%: Roberto Sánchez mantiene 27 mil 500 votos de ventaja sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 97.216%: Roberto Sánchez mantiene 27 mil 500 votos de ventaja sobre López Aliaga

LEER MÁS
Congreso aprueba incrementar en 50% la asignación mensual para militares acuartelados

Congreso aprueba incrementar en 50% la asignación mensual para militares acuartelados

LEER MÁS
José Balcázar asegura que sus mensajes no se entienden porque "hay falta de compresión lectora"

José Balcázar asegura que sus mensajes no se entienden porque "hay falta de compresión lectora"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025