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Mónica Torres enfurece al no soportar más los coqueteos entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera: "Los estoy tratando de cuidar y les llega al ..."

Según Mónica Torres, a pesar de sus consejos, Diego Chávarri y Gabriela Herrera incluso duermen cerca aunque el exfutbolista tiene la opción de descansar en cualquier otro lado.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se confesaron durante una madrugada en 'La Granja VIP Perú'..
Diego Chávarri y Gabriela Herrera se confesaron durante una madrugada en 'La Granja VIP Perú'.. | Foto: composición LR/La Granja VIP Perú
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Mónica Torres ha llegado al límite en 'La Granja VIP Perú' frente a la situación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Aunque el exfutbolista recientemente se quebró en lágrimas al temer que Thalía Bentin haya puesto fin a su relación, la actriz expuso que él continúa mostrando gestos de cercanía con la bailarina.

Durante una conversación con Mark Vito y 'Cri Cri', Torres expresó su frustración al comprobar que, a pesar de sus intentos por protegerlos, ambos parecen ignorar por completo su preocupación.

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Mónica Torres cansada de situación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera

No se guardó nada. “Los estoy tratando de cuidar. Les estoy hablando, tratando de cuidar, y le llega al pinc**”, confesó Mónica. Recordamos que Diego Chávarri y Gabriela Herrera confesaron días atrás sus sentimientos mutuos durante una madrugada, pese a la relación pública de él con Thalía Bentin, quien incluso lo sorprendió visitándolo durante su encierro en el reality de Panamericana TV.

En esa línea, la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' reveló que ambos, si bien manifiestan su intención de marcar distancia, finalmente terminan en situaciones como incluso dormir en camas aledañas, aunque el exfutbolista tiene la opción de descansar en cualquier lugar. “Al principio dicen sí, y después: ‘Ja, ja, ja’. Secretito. El otro tiene para dormir acá, dormir ahí, y duerme ahí (cerca de Gabriela). No me jod**”, agregó con evidente fastidio.

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“No quieren entenderlo”: Mónica Torres sobre Diego Chávarri y Gabriela Herrera

'Cri Cri', quien escuchaba atentamente a Mónica Torres, reveló que también intentaba aconsejar a Diego Chávarri de manera discreta, utilizando un lenguaje que solo ellos comprendían. “Yo, con mi clave, con mi código, le doy consejos hablando de fútbol, y él me entiende: ‘Hermano, entienda. Usted tiene un contrato aquí, no puedes buscar otro equipo”, compartió, dejando en evidencia que buscaba guiarlo sin exponerlo directamente.

En esa misma línea, Mónica se puso a sí misma y a 'Cri Cri' como ejemplo, destacando que, en una situación similar, siempre priorizaría a su pareja por encima de cualquier otra circunstancia. “Si tu entras acá y entras con alguien, la única persona lo que te debe importar lo que siente es esa persona. Lo que tú sientas, a mí: ‘Choquera, la verdad, qué pena, pero a mí lo único que me tiene que interesar es que siente él porque termina esta huev*** y yo a ti quizás nos veamos una o dos veces al mes, pero es la persona que yo elijo y yo estoy eligiendo’. Pu**, i no quieren entenderlo, si siguen así, no jod**”, sentenció con firmeza, dejando claro su postura frente a la polémica.

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