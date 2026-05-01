➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 1 de mayo, según Jhan Sandoval

- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 30 de abril, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 1 de mayo? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del viernes 1 de mayo?
- Aries: Tienes noticias favorables de ese proyecto en el que deseabas participar. Ahora que todo está en tus manos, no dudes y arriésgate. Es la oportunidad que esperabas para que todo cambie a tu favor.
- Tauro: Tienes el apoyo de amigos y compañeros de trabajo para lograr tus objetivos, pero la falta de constancia podría conducirte a algunos errores y no debes permitirlo. Concéntrate y da lo mejor de ti.
- Géminis: Por cuestiones de dinero podrías tener diferencias con alguien que estimas. Evita peleas y haz lo posible por escucharla y negociar. En el amor, esa persona exigirá aclaraciones de tu parte.
- Cáncer: Te está costando manejar tu agenda y te verás en la necesidad de buscar a una persona con más conocimiento que tú. Su orientación será clave para dirigirte con mayor claridad y certeza.
- Leo: No estás viendo el resultado de todo tu esfuerzo y esto no debe quitarte la fuerza ni la persistencia para seguir luchando. Pasar a otra cosa no es la solución. Insiste, todo cambiará a tu favor.
- Virgo: No puedes demorar ni perder tanto tiempo en pequeños detalles. Tu agenda te exigirá acelerar si deseas cumplir con las entregas pactadas. En el amor, alejarte ha lastimado a esa persona.
- Libra: No pierdas la calma ni te pelees con tus compañeros. Dirigir la culpa de cualquier retraso a terceros solo complicaría la relación con tu entorno y, finalmente, perjudicaría tu labor. Sé conciliador.
- Escorpio: Tienes que llegar a un acuerdo o negociación, pero te está costando creer en la propuesta o en la conveniencia de esta alianza. Confía en esta oferta, no dejes pasar la oportunidad.
- Sagitario: Te has comprometido a colaborar con un compañero, pero es posible que cambies de parecer y decidas cancelar tu participación. Evita este tipo de escenario, podría generar ciertos conflictos.
- Capricornio: Una persona del pasado te volverá a buscar. No sabrás qué decisión tomar, pero si lo analizas te darás cuenta de que no tienes el interés real de retomar ninguna relación. Dejarás pasar.
- Acuario: Tienes el manejo y el control de tu labor, esto te permitirá resaltar por encima de los demás. Cuidado con las envidias que esta posición ventajosa genere en tu entorno. Cuida tus espaldas.
- Piscis: Una persona de carácter y que influye en tus decisiones te hará una propuesta que te obligaría a cancelar todo lo que tienes avanzado. No cedas si no recibirás una compensación adecuada.