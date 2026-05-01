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Política

José Balcázar asegura que sus mensajes no se entienden porque "hay falta de compresión lectora"

Ello en referencia a sus palabras sobre la comunidad judía que generó que las embajadas de Alemania e Israel exigieran una rectificación.

José Balcázar asegura que sus mensajes no se entienden porque "hay falta de compresión lectora"
José Balcázar asegura que sus mensajes no se entienden porque "hay falta de compresión lectora"
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José María Balcázar atribuyó a la “falta de comprensión lectora” el hecho de que sus mensajes no se entiendan y deba estar “aclarando”. Ello en referencia a sus palabras sobre la comunidad judía que generó que las embajadas de Alemania e Israel exigieran una rectificación.

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Teniendo en cuenta esos antecedentes, Balcázar tomó parte de su discurso en una ceremonia de condecoración por el Día del Trabajo para pronunciarse sobre el tema.

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"Yo hablo y de repente (...) como no me siguen (...) tengo que estar aclarando. Eso me da la impresión a mí de que nos falta comprensión lectora, que es muy importante en la vida de los hombres", indicó el mandatario.

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