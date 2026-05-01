Laura Spoya y Mario Irivarren generaron sorpresa en redes sociales al actuar como pareja en un video, justo después de las declaraciones de Onelia Molina. La odontóloga reveló en una entrevista un motivo oculto que aún la vinculaba con Mario, pese a la reciente ruptura tras el ampay en Argentina, donde él fue captado besando a otra mujer.

La integrante de 'Esto es guerra' confesó el profundo cariño que mantiene hacia la familia de su expareja, lo que abrió espacio a interpretaciones sobre la relación que podrían conservar. Mientras tanto, el influencer ha centrado su atención en sus contenidos digitales y destacó esta vez por la complicidad con su gran amiga Laura, con quien no solo conduce 'La Manada Galáctica', sino que también ha sido relacionado por su evidente química incluso durante su romance con Onelia.

Laura Spoya y Mario Irivarren actúan como novios en redes sociales

En el video que encendió la conversación en redes, Laura Spoya aparece cocinando cuando Mario Irivarren entra en escena para retirarle el cuchillo de las manos. La exreina de belleza lo observa con una mirada intensa, mientras el influencer la rodea por la cintura y ambos se dejan llevar por la salsa 'Ya no regreso contigo'. El momento culmina con un giro en el que Mario provoca que Laura se incline, quedando sus rostros peligrosamente cerca.

La grabación no solo llamó la atención por la complicidad entre ambos, sino también por las frases que acompañaron el momento. La primera, sobrescrita en el clip, decía: 'Como cuando tu novio no te deja cocinar tranquila'. La segunda, publicada como descripción en la cuenta de 'La Manada', señalaba: 'Cada día se vuelve más real mi novela'.

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¿Qué dijo Onelia Molina sobre su vínculo con la familia de Mario Irivarren?

En una reciente entrevista con 'Amor y Fuego', Onelia Molina reveló que mantiene un vínculo con la familia de Mario Irivarren. 'Yo quiero muchísimo a su familia. El cariño, el aprecio y el respeto a la familia no se van a ir nunca', declaró la odontóloga de profesión, dejando en claro que la infidelidad del influencer no afectó los sentimientos hacia sus allegados.

La modelo también confesó que apoyó a Irivarren en los negocios que abrió cuando eran pareja y manifestó que lo hizo por el simple deseo de verlo salir adelante. 'Yo creo que una pareja, cuando está al lado de una persona que quiere, siempre va a buscar lo mejor', afirmó.