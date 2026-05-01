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Samahara Lobatón abandona 'La granja VIP' por delicado cuadro de salud y alarmó a sus compañeros: "Fue horrible, sentí que..."

Samahara Lobatón dejó ‘La granja VIP’ tras sufrir intensos dolores estomacales. La influencer recibió atención médica urgente y reveló detalles de su diagnóstico al regresar al reality.

Samahara Lobatón es parte del team 'Víboras' en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Samahara Lobatón es parte del team 'Víboras' en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La influencer Samahara Lobatón reapareció la mañana del 1 de mayo en 'La granja VIP' luego de abandonar el encierro durante varias horas por un problema de salud que generó inquietud entre los participantes. Su salida se dio bajo las estrictas normas del programa, que solo permiten interrupciones ante emergencias médicas o situaciones excepcionales.

Durante su ausencia, la joven fue trasladada para recibir atención especializada tras presentar un cuadro de dolor abdominal intenso que se agravó progresivamente. A su retorno, explicó a sus compañeros las circunstancias que la obligaron a dejar momentáneamente la competencia y aportó detalles sobre la evolución de sus síntomas y el tratamiento recibido.

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¿Por qué Samahara Lobatón abandonó 'La granja VIP'?

Según relató la hija de Melissa Klug, los primeros signos de malestar aparecieron durante una actividad social dentro del reality de convivencia de Panamericana TV. La influencer optó por no ingerir bebidas ni alimentos debido a un dolor persistente en el estómago que se intensificaba con el paso de las horas.

“Tenía mucho dolor ayer en la noche, en la fiesta no quería tomar porque me dolía horrible el estómago”, comentó ante sus compañeros.

Posteriormente, explicó que el consumo de alimentos básicos agravó la sensación de ardor. “Comí plátano en la noche y me ardía, con los fideos igual… cuando terminamos de bailar me seguía ardiendo con más dolor”, añadió, al describir un cuadro que terminó por requerir asistencia médica inmediata.

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Samahara Lobatón revela el diagnóstico que recibió del médico

Tras ser evaluada por especialistas, indicó que recibió un tratamiento para controlar los síntomas mientras se definía un diagnóstico preliminar. “Han tratado mis síntomas, pero probablemente tenga gastritis”, señaló, dejando entrever la naturaleza digestiva del problema.

La influencer también reveló que durante su salida fue sometida a hidratación intravenosa y monitoreo constante. “Me sacaron, me pusieron vía… fue horrible, pensé que se me había levantado algo adentro”, expresó. Como parte de su recuperación, deberá seguir una dieta especial dentro de 'La granja VIP' y mantener cuidados específicos en los próximos días.

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