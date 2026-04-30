Melody Cortez salió al frente a declarar luego de que Samahara Lobatón la mencionara en 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/+QTV/Instagram

Melody Cortez salió al frente a declarar luego de que Samahara Lobatón la mencionara en 'La Granja VIP Perú'. | Foto: composición LR/+QTV/Instagram

Melody Cortez, la llamada ‘prima’ de Samahara Lobatón, remeció 'Q' Bochinche' con sus declaraciones sobre Youna, su expareja. Ante las cámaras del pódcast, dio a entender que el barbero, quien le pidió matrimonio en ‘La Granja VIP Perú’ a la madre de su hija mayor, ya estaría casado.

Su pronunciamiento llega después de que Samahara descartara por completo haber interferido en la relación que mantenía con Youna cuando era adolescente. Al ser mencionada, la joven decidió responder para contar su versión.

‘Prima’ de Samahara Lobatón deja entrever que Youna ya estaría casado

Melody Cortez, examiga de Samahara Lobatón, que fue presentada años atrás por Melissa Klug como su ‘sobrina’, no se quedó callada cuando fue consultada sobre la propuesta de matrimonio que Youna le hizo a la influencer en el reality ‘La Granja VIP Perú’. “Su próximo matrimonio... ¿cuándo va a ser? Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo”, manifestó. Con ello, sugirió que el barbero ya estaría unido legalmente a otra persona.

Sus palabras en el pódcast conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre generaron tal asombro que inmediatamente la prensa intentó conocer si el barbero se había casado en Estados Unidos. Melody, lejos de esclarecer la situación, optó por brindar una respuesta cargada de humor. “No sé. Averigüen, ese es su trabajo. Invéntense”, agregó.

“Siempre ha vivido ilusionada”: ‘prima’ de Samahara Lobatón habla sobre la influencer

En esa línea, Melody Cortez no dudó en lanzar un dardo a Samahara Lobatón, al sugerir que sus ilusiones serían en vano. “Ella siempre se ha ilusionado por las puras”, comentó con ironía al ser consultada sobre si la influencer estaría emocionándose sin fundamento respecto a una posible boda con Youna.

Más adelante, las cámaras de 'Q' Bochinche' insistieron en conocer más detalles sobre el supuesto matrimonio del barbero, quien actualmente reside en Estados Unidos mientras continúa su tratamiento contra el cáncer. “¿Tendría que divorciarse primero?”, le preguntaron. Fiel a su estilo directo, Cortez respondió con un contundente “obvio”, y reafirmó así su versión de que su expareja ya tendría una unión legal con otra mujer.