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Espectáculos

Karen Schwarz confiesa que sus hijas no van al colegio y sorprende al explicar la razón: “No pasa nada”

“Ezio (Oliva) me lo ha permitido”, contó la empresaria Karen Schwarz desde España al revelar el motivo por el que decidió que sus dos hijas no asistan al colegio.

Karen Schwarz y Ezio Oliva están radicando en Madrid, España. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Karen Schwarz y Ezio Oliva están radicando en Madrid, España. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
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Karen Schwarz retornó a España luego de cumplir una serie de contratos en Lima. A su llegada a Europa, fue entrevistada por Magaly Medina y, junto a su esposo, Ezio Oliva, contó la serie de decisiones que tuvo que tomar para adaptarse completamente al país donde radican.

Una de ellas, que sorprendió a los televidentes, es que sus dos hijas no asisten al colegio. La ex Miss Perú no tuvo reparos en hablar del asunto. "Con respecto al tema del colegio, yo decidí como mamá y Ezio me ha permitido, me dijo: ‘Tú encárgate, que el primer mes aquí en España mis hijas disfruten’", expresó muy serena la exconductora de televisión.

PUEDES VER: Karen Schwarz confirma su nueva faceta en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

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Karen Schwarz revela el motivo por el que sus hijas no van al colegio

Karen Schwarz, de 42 años, explicó los dos principales motivos por los que, junto a Ezio Oliva, decidieron que sus dos hijas no asistan al colegio en España. El primero fue priorizar su bienestar emocional. "Muchas mamás me escriben: ‘¡No están estudiando!’ y no pasa nada porque para ellas es importante que en su cabecita se esté acondicionando que esto va a ser su hogar", señaló la exreina de belleza a través de una videollamada con Magaly Medina.

El otro factor que influyó fue el sistema educativo en dicho país, ya que su calendario escolar es totalmente distinto al de Perú. "Aquí en septiembre empiezan el colegio, el año ya está por terminar. Justo este miércoles tenemos nuestra primera cita en un colegio para ver si entran ahí y nada, voy a ver si la reciben este último tiempo para que se aclimaten un poquito", finalizó la empresaria.

PUEDES VER: Ezio Oliva enfrenta desde España los rumores de que Karen Schwarz lo mantiene: "La gente lo dice hace como 25 años"

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¿A qué se dedica Karen Schwarz en España?

Karen Schwarz y Ezio Oliva tomaron la decisión de dejar todo en Perú para radicarse en Madrid, España, con el objetivo de que el cantante pop se consolide artísticamente en ese país tras recibir el premio Dial, siendo el primer peruano en obtener ese importante galardón.

Por su parte, la empresaria decidió empezar de cero con su negocio de ropa interior femenina Valente, que consiguió éxito en Perú, y optó por internacionalizarlo con el objetivo de conquistar al público europeo.

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