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Gabriela Herrera desata polémica con inédita confesión entre copas tras coqueteos con Diego Chávarri: "Robo lo que se deja robar"

Gabriela Herrera protagoniza un tenso momento en ‘La granja VIP’ tras una confesión que encendió críticas por su cercanía con Diego Chávarri, quien mantiene una relación con Thalía Bentin fuera del reality.

Gabriela Herrera continúa generando polémica en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Gabriela Herrera continúa generando polémica en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La participación de Gabriela Herrera en 'La granja VIP' volvió a causar polémica luego de una declaración que no pasó desapercibida entre los televidentes y sus compañeros. Durante una reunión dentro del reality de convivencia, la exintegrante de 'Combate' expresó una frase que rápidamente se viralizó y generó debate sobre los límites en relaciones sentimentales.

El comentario surgió en medio de un contexto marcado por su cercanía con Diego Chávarri, quien ha reconocido sentir atracción por ella pese a mantener un vínculo con Thalía Bentin fuera del programa. Este escenario ha intensificado las críticas en su contra y en redes sociales diversos usuarios lo hicieron notar.

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La sorpresiva confesión de Gabriela Herrera en 'La granja VIP'

El momento se produjo luego de una fiesta dentro de 'La granja VIP', cuando Gabriela Herrera conversaba con Shirley Arica en un ambiente distendido. Fue entonces cuando lanzó la frase “yo robo lo que se deja robar”, comentario que no tardó en generar reacciones entre los participantes y encender la discusión en redes sociales.

La situación adquirió mayor relevancia al vincularse directamente con Diego Chávarri, con quien Herrera ha mostrado una relación cercana durante su permanencia en el reality.

La existencia de una relación previa de Chávarri con Thalía Bentin fuera del programa ha sido un elemento clave para que la polémica crezca, ya que muchos consideran que la interacción entre ambos podría cruzar ciertos límites.

PUEDES VER: Diego Chávarri y Gabriela Herrera enfurecen y niegan que se atraen pese a reveladores videos: "Es difamación, no hay nada comprometedor"

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Gabriela Herrera explica su polémico comentario

Tras el impacto generado, la bailarina decidió pronunciarse para aclarar el sentido de sus palabras durante la transmisión. La bailarina sostuvo que no se considera responsable de interferir en relaciones ajenas, señalando que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones dentro o fuera del programa.

“Nadie roba nada a nadie. Al final de cuentas, una persona hace lo que quiere. Si se deja robar, es problema de quien lo permite”, expresó, intentando contextualizar su declaración inicial ante las críticas que surgieron tras la emisión del episodio.

En paralelo, Diego Chávarri ha manifestado que no tiene claridad sobre su situación sentimental con Thalía Bentin fuera de 'La granja VIP', lo que añade un componente de incertidumbre al vínculo que mantiene con Gabriela Herrera. Esta falta de definición continúa alimentando la atención mediática y el interés del público en el desarrollo de la convivencia dentro del reality.

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