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Política

Roberto Sánchez anuncia a José Domingo Pérez como parte del equipo de Juntos por el Perú

Además, Sánchez mantiene conversaciones para proponer a Pérez como posible ministro de Justicia en un futuro gobierno. Pérez recientemente se unió a la defensa del exmandatario Pedro Castillo.

Roberto Sánchez compartió fotografía con José Domingo Pérez en sus redes sociales | Foto: Roberto Sánchez Palomino/X.
Roberto Sánchez compartió fotografía con José Domingo Pérez en sus redes sociales | Foto: Roberto Sánchez Palomino/X.
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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), anunció la incorporación del exfiscal del extinto Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, José Domingo Pérez, a la plataforma de su partido. De esta manera, el exfiscal se sumaría al equipo técnico de Sánchez en materia de justicia.

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“Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y una lucha implacable contra la corrupción, bienvenido, Dr. José Domingo Pérez”, señaló el candidato de JP en X (antes Twitter).

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En declaraciones previas, durante una conferencia de prensa dirigida a medios internacionales, Sánchez había afirmado que el exfiscal era considerado para la reforma del sistema de justicia.

José Domingo Pérez tiene el reconocimiento del país por su lucha frontal contra la corrupción y por su participación en el emblemático caso Odebrecht. Esto le ha valido persecución y la pérdida de su cargo. (Las fuerzas de derecha) se han apropiado de los órganos jurisdiccionales gracias a su mayoría parlamentaria. Gobiernan quienes no ganaron las elecciones”, sostuvo entonces.

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Publicación de Roberto Sánchez en X

Publicación de Roberto Sánchez en X | Foto: captura de pantalla.

Sánchez confirmó conversaciones para proponer a José Domingo Pérez como eventual ministro de Justicia de su Gobierno

Asimismo, el candidato y actual congresista ha señalado que mantiene conversaciones con el exfiscal para proponerlo como ministro de Justicia en un eventual gobierno.

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“Hay conversaciones preliminares, claro que sí, pero aún no existe una definición sobre vocerías o cargos específicos. Este es un momento de diálogo y él es una de las personas invitadas en esta etapa previa para ir configurando equipos”, indicó Sánchez en el programa 'Brutalidad Política'.

José Domingo Pérez asumió recientemente la defensa del expresidente Pedro Castillo, principal aliado de la plataforma electoral de JP. El exmandatario fue sentenciado por conspiración tras su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

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