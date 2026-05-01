HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga.     
Datos LR

Día del Trabajo: el origen que pocos conocen y por qué se celebra cada 1 de mayo

Descubre el verdadero origen del Día del Trabajo este 1 de mayo: la historia de Chicago, la lucha por las 8 horas y por qué cambió el mundo laboral.

El Día del Trabajo es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Foto: National Geographic
El Día del Trabajo es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Foto: National Geographic
Compartir

Cada 1 de mayo, millones de personas conmemoran el Día del Trabajo, pero pocos conocen la historia real detrás de esta fecha. Todo comenzó en 1886, cuando miles de trabajadores en Chicago iniciaron una huelga para exigir una jornada laboral de ocho horas en medio de condiciones extremas. Las protestas derivaron en un violento episodio conocido como la Revuelta de Haymarket, que dejó muertos, detenciones y marcó un antes y un después en los derechos laborales a nivel mundial.

En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación, contemplados en contratos y convenios colectivos.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ MARÍA BALCÁZAR LANZA DECLARACIONES ANTISEMITAS | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Día del Trabajo: ¿cuánto te pagarán por trabajar el 1 de mayo?

lr.pe

¿Cuál es el origen del Día del Trabajo?

Los orígenes de esta conmemoración se remontan a finales del siglo XIX, cuando los movimientos sindicales en Estados Unidos comenzaron a ser notados. En ese entonces, los empleados del país reclamaban acabar con las largas jornadas de 12 y hasta 18 horas que realizaban en las fábricas industriales. “Ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”, exigían los obreros.

Día del trabajador

Foto: Difusión

En 1868, el presidente Andrew Johnson aprobó la Ley Ingersoll, que establecía la jornada laboral de 8 horas; sin embargo, algunos estados incorporaron cláusulas que permitían aumentar la horas de trabajo. Por ello, el 1 de mayo de 1886, el movimiento obrero convocó 307 manifestaciones a las que se unieron 88.000 personas en Chicago, que era en ese momento la segunda ciudad más poblada del país.

Dicha protesta se prolongó hasta el 4 de mayo, cuando miles de obreros se manifestaron pacíficamente en el Haymarket Square de Chicago. En ese lugar, un desconocido lanzó una bomba que dejó varios policías heridos y uno muerto. Fue cuando inició una fuerte represión contra el movimiento obrero que derivó en múltiples detenciones, de las cuales se condenó a cinco trabajadores a la horca y tres más a prisión. A este grupo se les llamó los ‘Mártires de Chicago’.

PUEDES VER: ¿Día del Trabajo o Día del Trabajador? Conoce cómo llamar a esta festividad

lr.pe

¿Por qué el Día del Trabajo se celebra cada 1 de mayo?

El Día del Trabajador se celebra cada 1 de mayo en homenaje a los ‘Mártires de Chicago’, un grupo de sindicalistas que fue ejecutado en Estados Unidos luego de participar en las huelgas por la consecución de las jornadas laborales de ocho horas.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Trabajo?

Esta celebración se estableció oficialmente en el Congreso Obrero Socialista de París en 1889 y, con el tiempo, varias nacionales se sumaron a la conmemoración.

Día del Trabajo

En el Perú, el Día de Trabajo se celebró por primera vez en 1905 durante el primer Gobierno de José Pardo y Barreda. Foto: difusión / La República

Mártires de Chicago

  • Michael Schwab
  • Louis Lingg
  • Adolh Fisher
  • Samuel Fielden
  • Albert R. Parsons
  • Hessois Auguste Spies
  • Oscar Neebe
  • George Engel.
Día del Trabajo

Los trece de Chicago. Foto: Duna

¿Cuál es la historia de los Mártires de Chicago?

PUEDES VER: Día del Trabajo: ¿cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

lr.pe

¿Cómo se celebra el Día del Trabajo en el Perú?

En nuestro país, el Día de Trabajador se celebró por primera vez en 1905 durante el Gobierno de José Pardo y Barreda, quien decretó las primeras leyes sobre accidentes de trabajo, el trabajo de las mujeres y menores de edad, el descanso en fiestas cívicas, elecciones y el descanso dominical.

Finalmente, el 15 de enero de 1919 y fruto de constantes luchas, se estableció por decreto supremo la jornada laboral de ocho horas en el Perú.

Día del Trabajo: ¿qué hecho histórico se conmemora el 1 de mayo?

Día del Trabajo: ¿qué hecho histórico se conmemora el 1 de mayo?

¿Día del Trabajo o Día del Trabajador?

Esta fecha histórica fue instaurada bajo el nombre de Día Internacional del Trabajador. Sin embargo, la variante Día del Trabajo es también de amplio uso en países como México, Argentina y República Dominicana, y aceptada como válida por instituciones de la lengua como Fundéu.

Por lo tanto, es válido usar Día del Trabajador y Día del Trabajo, ya que ambas expresan el sentido de esta fecha: honrar a las personas que laboran y exigir el reconocimiento de sus derechos.

Frases de agradecimiento por el Día del Trabajo

  • Gracias al trabajo arduo de muchas personas a lo largo de la historia, tenemos todo lo que puedes ver y disfrutar en la actualidad.
  • Soy afortunado por tener trabajo, pero sería todavía más feliz si todo el mundo tuviera un empleo para poder celebrar el Día del Trabajo.
  • Todos los bienes y servicios que existen son el resultado del esfuerzo de millones de trabajadores.
  • Recuerda que sin trabajo no hay dinero y que sin esfuerzo no hay recompensa.
  • Para ser líderes en lo que hacemos, debemos dedicarle mucho tiempo de nuestra existencia a lo que deseamos lograr.
  • Los verdaderos héroes son quienes trabajan todos los días con pasión y entrega.
Notas relacionadas
¿Cuánto pagan por trabajar el 1 de mayo en Perú?: cómo calcular y quiénes reciben el beneficio en feriado

¿Cuánto pagan por trabajar el 1 de mayo en Perú?: cómo calcular y quiénes reciben el beneficio en feriado

LEER MÁS
Día del Trabajador: ONP alerta de que más de 157.000 empresas mantienen deudas previsionales y pide regularizar aportes al SNP

Día del Trabajador: ONP alerta de que más de 157.000 empresas mantienen deudas previsionales y pide regularizar aportes al SNP

LEER MÁS
Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: se juegan las semifinales del torneo en el Día del Trabajador

Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: se juegan las semifinales del torneo en el Día del Trabajador

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido abril! Frases motivadoras y mensajes positivos para iniciar el cuarto mes del año

¡Bienvenido abril! Frases motivadoras y mensajes positivos para iniciar el cuarto mes del año

LEER MÁS
Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aprender francés en niños y adultos de más de 60 años: beneficios reales y acceso a nuevas oportunidades

Aprender francés en niños y adultos de más de 60 años: beneficios reales y acceso a nuevas oportunidades

LEER MÁS
Francés: el idioma que sigue conectando culturas y oportunidades en el mundo

Francés: el idioma que sigue conectando culturas y oportunidades en el mundo

LEER MÁS
Calendario chino del embarazo: descubre si tu bebé será niño o niña

Calendario chino del embarazo: descubre si tu bebé será niño o niña

LEER MÁS
Calendario chino del embarazo: descubre si será niño o niña con la tabla actualizada

Calendario chino del embarazo: descubre si será niño o niña con la tabla actualizada

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Datos LR

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025