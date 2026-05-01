Día del Trabajo: el origen que pocos conocen y por qué se celebra cada 1 de mayo

Cada 1 de mayo, millones de personas conmemoran el Día del Trabajo, pero pocos conocen la historia real detrás de esta fecha. Todo comenzó en 1886, cuando miles de trabajadores en Chicago iniciaron una huelga para exigir una jornada laboral de ocho horas en medio de condiciones extremas. Las protestas derivaron en un violento episodio conocido como la Revuelta de Haymarket, que dejó muertos, detenciones y marcó un antes y un después en los derechos laborales a nivel mundial.

En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación, contemplados en contratos y convenios colectivos.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ MARÍA BALCÁZAR LANZA DECLARACIONES ANTISEMITAS | LA VERDAD A FONDO

¿Cuál es el origen del Día del Trabajo?

Los orígenes de esta conmemoración se remontan a finales del siglo XIX, cuando los movimientos sindicales en Estados Unidos comenzaron a ser notados. En ese entonces, los empleados del país reclamaban acabar con las largas jornadas de 12 y hasta 18 horas que realizaban en las fábricas industriales. “Ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso” , exigían los obreros.

Foto: Difusión

En 1868, el presidente Andrew Johnson aprobó la Ley Ingersoll, que establecía la jornada laboral de 8 horas; sin embargo, algunos estados incorporaron cláusulas que permitían aumentar la horas de trabajo. Por ello, el 1 de mayo de 1886, el movimiento obrero convocó 307 manifestaciones a las que se unieron 88.000 personas en Chicago, que era en ese momento la segunda ciudad más poblada del país.

Dicha protesta se prolongó hasta el 4 de mayo, cuando miles de obreros se manifestaron pacíficamente en el Haymarket Square de Chicago. En ese lugar, un desconocido lanzó una bomba que dejó varios policías heridos y uno muerto. Fue cuando inició una fuerte represión contra el movimiento obrero que derivó en múltiples detenciones, de las cuales se condenó a cinco trabajadores a la horca y tres más a prisión. A este grupo se les llamó los ‘Mártires de Chicago’.

¿Por qué el Día del Trabajo se celebra cada 1 de mayo?

El Día del Trabajador se celebra cada 1 de mayo en homenaje a los ‘Mártires de Chicago’, un grupo de sindicalistas que fue ejecutado en Estados Unidos luego de participar en las huelgas por la consecución de las jornadas laborales de ocho horas.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Trabajo?

Esta celebración se estableció oficialmente en el Congreso Obrero Socialista de París en 1889 y, con el tiempo, varias nacionales se sumaron a la conmemoración.

En el Perú, el Día de Trabajo se celebró por primera vez en 1905 durante el primer Gobierno de José Pardo y Barreda. Foto: difusión / La República

Mártires de Chicago

Michael Schwab

Louis Lingg

Adolh Fisher

Samuel Fielden

Albert R. Parsons

Hessois Auguste Spies

Oscar Neebe

George Engel.

Los trece de Chicago. Foto: Duna

¿Cuál es la historia de los Mártires de Chicago?

¿Cómo se celebra el Día del Trabajo en el Perú?

En nuestro país, el Día de Trabajador se celebró por primera vez en 1905 durante el Gobierno de José Pardo y Barreda, quien decretó las primeras leyes sobre accidentes de trabajo, el trabajo de las mujeres y menores de edad, el descanso en fiestas cívicas, elecciones y el descanso dominical.

Finalmente, el 15 de enero de 1919 y fruto de constantes luchas, se estableció por decreto supremo la jornada laboral de ocho horas en el Perú.

Día del Trabajo: ¿qué hecho histórico se conmemora el 1 de mayo?

¿Día del Trabajo o Día del Trabajador?

Esta fecha histórica fue instaurada bajo el nombre de Día Internacional del Trabajador. Sin embargo, la variante Día del Trabajo es también de amplio uso en países como México, Argentina y República Dominicana, y aceptada como válida por instituciones de la lengua como Fundéu.

Por lo tanto, es válido usar Día del Trabajador y Día del Trabajo, ya que ambas expresan el sentido de esta fecha: honrar a las personas que laboran y exigir el reconocimiento de sus derechos.

Frases de agradecimiento por el Día del Trabajo