Mundialito de El Porvenir 2026 EN VIVO HOY: partidos y dónde ver la Gran Final del torneo en el Día del Trabajador
HOY, viernes 1 de mayo, se juega la etapa final del tradicional Mundialito de El Porvenir 2026. Conoce los clasificados, horarios y dónde ver los partidos.
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VER Mundialito de El Porvenir EN VIVO | El tradicional evento de fútbol callejero se disputa HOY, viernes 1 de mayo, en la cuadra 6 del jirón Parinacochas (La Victoria) desde las 7.00 a. m. La transmisión de los duelos estará a cargo del Facebook de la organización; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realiza La República Deportes.
Santo Domingo La Pólvora se consagró campeón en la atípica edición del 2025. Aquel año, el torneo se suspendió en semifinales debido a una serie de incidentes y se reanudó un día más tarde en la losa deportiva del Complejo Inca Garcilaso de La Victoria.
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Partidos de la fase final del Mundialito de El Porvenir 2026. Foto: Facebook/Mundialito de El Porvenir
¿Qué equipos juegan el Mundialito de El Porvenir 2026?
Son 16 los clubes que lograron clasificar a la gran final en el marco del Día del Trabajador.
- Cevichería Mi Barrunto
- El Cartel del Rímac
- Collaval - Jhamers
- Los Rodríguez de Nocheto
- Liverpool Andalucía
- Tévez y sus Bandidos
- Purito Condor
- San Juan de Lurigancho
- Los Malditos de Pamplona
- Barrios Altos Unidos de Matatan
- La Pólvora
- La Pólvora Tokyo
- Corporación Cabañas
- Amistad Los Olivos
- Petrolemp
- Santo Domingo La Pólvora
¿A qué hora empezará el Mundialito de El Porvenir 2026?
Los primeros partidos de la definición en esta última fase del Mundialito de El Porvenir empezarán a jugarse desde las 7.00 a. m. Se espera que los cuartos de final arranquen a las 11.00 a. m., las semifinales a la 1.00 p. m. y la gran final a partir de las 2.30 p. m.
¿Cómo ver el Mundialito de El Porvenir 2026?
La organización del Mundialito de El Porvenir 2026 transmitirá en directo los partidos a través de su cuenta de Facebook y otras redes sociales. En caso de que no tengas acceso a esta vía, también puedes informarte de todos los detalles mediante la cobertura online gratis que realizará La República Deportes con los resultados.
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Partidos del Mundialito de El Porvenir 2026
Así se jugarán los octavos de final del Mundialito de El Porvenir. La acción comenzará a las 7.00 a. m.
- La Pólvora Tokyo vs Purito Cóndor | 7.00 a. m.
- Cevichería Mi Barrunto vs Los Rodríguez de Mocheto | 7.30 a. m.
- Liverpool Andalucía vs La Pólvora | 8.00 a. m.
- El Cartel del Rímac vs Los Bandidos de Tévez | 8.30 a. m.
- Corporación Cabañas vs Petrolemp | 9.00 a. m.
- Collaval - Jhamers vs Los Malditos de Pamplona | 9.30 a. m.
- Santo Domingo La Pólvora vs Amistad Los Olivos | 10.00 a. m.
- Barrios Altos Unidos de Bartatan vs San Juan de Lurigancho | 10.30 a. m.
¿Dónde se juega el Mundialito de El Porvenir 2026?
Como en ediciones anteriores, el lugar donde se celebra esta última ronda del Mundialito de El Porvenir es la cuadra 6 de la avenida Parinacochas, urbanización El Porvenir, distrito de La Victoria.