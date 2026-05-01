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Espectáculos

Querida conductora de TV peruana impacta al confesar que limpiaba baños para sobrevivir: “Me fue mal”

La también ganadora del Miss Perú Universo sorprendió a los televidentes con su revelación, ya que muchos pensaban que siempre llevó una vida acomodada.

La presentadora mostró todo su talento en la conducción en programas de América TV. Foto: Composición LR/Instagram.
La presentadora mostró todo su talento en la conducción en programas de América TV. Foto: Composición LR/Instagram.
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Por motivo del Día del Trabajo, la conductora de América Espectáculos Valeria Piazza sorprendió a los televidentes al contar detalles de su primer trabajo durante la universidad. Una experiencia que, para la exmodelo, terminó siendo mala, ya que reveló que la despidieron después de pocas semanas.

En vivo, señaló que formaba parte de un programa internacional que combinaba trabajo y viaje. “Yo estaba en la universidad y me inscribí en este programa de ‘Viaja y trabaja’ y me tocó ser housekeeper… la que limpiaba los hoteles, los cuartos, los baños, limpiaba todo el baño”, expresó muy sonriente.

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Valeria Piazza relata cómo era limpiar baños para sobrevivir

Valeria Piazza contó que su función era realizar labores de limpieza según le indicaban, por lo que recibiría un sueldo mensual que le serviría para mantenerse económicamente. Sin embargo, su desempeño no fue el esperado y le rescindieron el contrato tras solo unas semanas de trabajo, al no cumplir con las expectativas.

“Me fue mal porque me despidieron; aparentemente, no hice bien mi trabajo y me despidieron al mes. Espero que de este trabajo (de conductora de TV) no me despidan porque considero que lo hago bien”, explicó entre risas la exmiss Perú de 37 años.

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¿Por qué Valeria Piazza es tan famosa en Perú?

Valeria Piazza alcanzó la fama tras obtener el título de Miss Perú Universo 2016. Posteriormente, representó al país en el Miss Universo, realizado en Filipinas, donde logró ubicarse entre las 13 finalistas.

Tras su participación, la modelo recibió la oportunidad de conducir 'América Espectáculos' y, con el tiempo, se convirtió en panelista de 'América hoy' en reemplazo de Brunella Horna. Actualmente, es la presentadora de América Espectáculos, edición mediodía.

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