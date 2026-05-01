Calendario lunar de mayo: estas son las 2 lunas llenas que brillarán en los cielos este mes

La luna de las flores y la luna azul aparecerán en el mes de mayo. Foto: IStock

La luna de las flores y la luna azul aparecerán en el mes de mayo. Foto: IStock

Mayo entusiasmará a los aficionados y curiosos del cielo nocturno. Dos lunas llenas se podrán apreciar en un mismo mes. La primera será la tradicional luna de las flores, mientras que la segunda recibe el nombre de luna azul, un evento que no ocurre con frecuencia.

Este doble espectáculo permitirá observar al satélite natural en todo su esplendor durante dos momentos distintos del mes. Además de su atractivo visual, ambos tienen significados culturales e históricos que se remontan a tradiciones indígenas y expresiones populares.

¿Cuándo habrá luna llena en mayo?

La primera, conocida como luna de las flores, alcanzará su punto máximo el 1 de mayo, a la 1.23 p. m. (hora de Miami). Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de eventos, podrá apreciarse en su totalidad desde la noche anterior y también durante las siguientes noches.

Para verla mejor, se recomienda observarla desde el atardecer. La Luna aparecerá baja sobre el horizonte este, ascenderá durante la noche y alcanzará su punto más alto cerca de la medianoche.

La segunda del mes será el 31 de mayo a las 4.45 a. m. (hora de Miami). Este evento es llamativo porque marca una luna azul de calendario, es decir, la segunda luna llena dentro del mismo mes. Aunque el punto máximo ocurrirá antes del amanecer, también será visible durante la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo.

Para disfrutarlas mejor, expertos recomiendan buscar un lugar con cielo despejado, alejado de edificios altos, árboles frondosos y contaminación lumínica.

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¿Por qué se les llama luna de las flores y luna azul?

El nombre luna de las flores proviene de antiguas tradiciones de pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban cada luna llena con fenómenos naturales de la temporada. Mayo coincide con la época en que abundan las flores silvestres en gran parte del hemisferio norte, por lo que esta recibió ese apodo relacionado con el florecimiento primaveral.

Por otro lado, el término luna azul puede resultar engañoso, ya que el satélite no cambia realmente de color. Se denomina así a la segunda luna llena registrada dentro de un mismo mes calendario. Este fenómeno ocurre aproximadamente cada dos o tres años, dependiendo del ciclo.

En ocasiones excepcionales, el satélite sí puede adquirir tonos azulados debido a partículas de polvo o humo suspendidas en la atmósfera, como ocurrió tras grandes erupciones volcánicas.

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¿Cuáles son las próximas lunas llenas?

Tras las dos lunas llenas de mayo, el calendario astronómico todavía reserva varios eventos para el resto del año.

Estas son las próximas lunas llenas programadas:

29 de junio: luna de fresa

luna de fresa 29 de julio: luna del ciervo

luna del ciervo 28 de agosto: luna del esturión

luna del esturión 26 de septiembre: luna del maíz

luna del maíz 26 de octubre: luna del cazador

luna del cazador 24 de noviembre: luna del castor

luna del castor 23 de diciembre: luna fría

Entre las más esperadas destacan las de noviembre y diciembre, ya que estarán catalogadas como superlunas, un fenómeno que ocurre cuando el satélite se encuentra más cerca de la Tierra y aparenta verse ligeramente más grande y brillante.