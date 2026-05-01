Cómico Carlos Álvarez preocupa al ser operado de emergencia y revelan el motivo: "Le salió un bulto"

Carlos Álvarez fue candidato a la presidencia por el partido País para todos. Foto: Captura YouTube

Carlos Álvarez fue candidato a la presidencia por el partido País para todos. Foto: Captura YouTube

El reconocido comediante peruano Carlos Álvarez encendió las alertas entre sus seguidores luego de que se confirmara su ingreso a una sala de operaciones por una complicación de salud. La noticia generó preocupación por la rapidez con la que se decidió la intervención médica, tras detectarse una anomalía en el abdomen.

De acuerdo con información proporcionada por su entorno cercano, el estado del humorista obligó a una cirugía inmediata luego de que se identificara una hernia encapsulada, condición que podría haber derivado en consecuencias mayores si no se trataba a tiempo. La operación se realizó en una clínica de Lima y se desarrolló sin contratiempos.

Carlos Álvarez es operado de emergencia por una hernia

El procedimiento quirúrgico al que fue sometido Carlos Álvarez se originó tras la aparición de un bulto en la zona superior del ombligo. Según explicó su productor, Raúl Dávila, el diagnóstico médico confirmó una hernia encapsulada, una condición que puede comprometer el tránsito intestinal si no se atiende con urgencia.

Fue trasladado a sala de operaciones alrededor de la 1.34 p. m., y la intervención duró aproximadamente una hora y 20 minutos. Especialistas determinaron que la cirugía era necesaria para evitar una posible obstrucción, lo que habría complicado aún más su estado.

Carlos Álvarez ya se encuentra en proceso de recuperación

Tras culminar la operación, Carlos Álvarez fue trasladado a la sala de recuperación, donde permanece bajo observación médica. Según su equipo, su evolución es favorable y en las próximas horas sería derivado a una habitación para continuar con su descanso en la Clínica Limatambo.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de su alta, se espera que la recuperación sea progresiva. El estado del artista nacional será monitoreado antes de que retome sus actividades profesionales, que incluyen presentaciones humorísticas vinculadas al contexto político actual.

Cabe recordar que el artista participó recientemente en el proceso electoral 2026, tras el cual anunció su retiro definitivo de la política. En paralelo, también ha retomado su faceta de imitador, incluidas representaciones de figuras como Piero Corvetto, en medio de cuestionamientos por la organización de los comicios.