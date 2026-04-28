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Madre de Shirley Arica enfrenta a Diego Chávarri con carta notarial por insinuar que su hija estuvo embarazada de él

La madre de la chica reality exigió que Diego Chávarri se rectifique tras las polémicas declaraciones en las que dejó entrever que su hija habría estado embarazada y luego sufrió una pérdida.

Madre de Shirley Arica pidió a Diego Chávarri que se rectifique por sus declaraciones. Foto: composición LR/Instagram
Madre de Shirley Arica pidió a Diego Chávarri que se rectifique por sus declaraciones. Foto: composición LR/Instagram
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Astrid Valle Salazar, madre de Shirley Arica, decidió tomar acciones legales contra Diego Chávarri luego de las declaraciones que brindó en el reality 'La granja VIP Perú', donde dejó entrever que la popular 'Chica realidad' habría estado embarazada de él años atrás.

La controversia surgió tras la transmisión del programa 24/7 del 26 de abril, en el que el 'Diablito' relató episodios de una antigua relación sentimental. Según la carta notarial difundida posteriormente, las versiones del chico reality "carecen de pruebas" y afectan el honor y la reputación tanto de la exmodelo como de su madre.

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Madre de Shirley Arica exige que Chávarri se rectifique tras insinuar supuesto embarazo

El influencer Ric La Torre compartió en su cuenta de TikTok parte del contenido de la carta notarial enviada por Astrid Valle Salazar a Diego Chávarri. En el documento, la madre de la chica reality rechaza tajantemente las declaraciones realizadas por el exfutbolista en televisión nacional.

"Se refirió a mi hija, la señorita Shirley Arica, y a mí con datos inexactos y carentes de pruebas", se lee en el documento legal. Asimismo, se precisa que Chávarri habría señalado que la modelo mantuvo una relación con él que derivó en un supuesto embarazo, además de insinuar una interrupción.

"Estas manifestaciones, además de ser absolutamente carentes de veracidad, resultan gravemente lesivas contra el honor, la dignidad, la reputación y la vida privada tanto de mi hija como de mi persona", señala el escrito. Por ello, la madre de Shirley Arica solicita que el exintegrante de 'Esto es guerra' se rectifique por las afirmaciones difundidas en un medio de alcance masivo.

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Chávarri deja entrever que Shirley Arica le hizo creer que estaba embarazada de él

Durante una conversación en 'La granja VIP Perú', el exfutbolista relató una experiencia sentimental pasada sin mencionar directamente el nombre de Shirley Arica, aunque dio detalles que hicieron pensar que se refería a ella, con quien fue vinculado años atrás.

"A mí una vez me dijo que estaba embarazada. Yo dije ‘no le creo’. Tono al que iba y me la cruzaba, estaba sentada con agua toda la noche", comentó el 'Diablito', asegurando que le resultó extraño el comportamiento de la joven.

Según su versión, reveló que recibió una llamada de la madre de la exmodelo para preguntarle si asumiría responsabilidades. "Hizo que su vieja me llame a mí: ‘Diego, pasa esto, ¿te vas a hacer responsable?’", narró Chávarri. Posteriormente, afirmó que una semana después le comunicaron que se había producido una pérdida.

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