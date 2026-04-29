Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios, cuándo salen a la venta y dónde comprar boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley
Luego de forzar el extra game, Alianza Lima tendrá que medirse ante San Martín en un último partido. Revisa todo para que no te pierdas la gran final de la Liga Peruana de Vóley.
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Alianza Lima y San Martín cuentan los días para jugar el extra game que definirá al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2026. A poco de disputarse el último partido de la serie, existe mucha expectativa entre los aficionados que no quieren perderse este duelo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Luego de su triunfo en la revancha, las dirigidas por Facundo Morando se jugarán todas sus fichas para obtener el tan ansiado tricampeonato. Por su parte, las santas esperan mostrar su mejor versión para levantar el trofeo después de 7 años.
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Entradas Alianza Lima vs San Martín vóley
Las entradas para la gran final Alianza Lima - San Martín estarán disponibles este jueves 30 de abril desde las 12.00 p. m. (hora peruana). Los precios oscilan entre S/20 y S/50.
- General: S/20
- Preferente Norte: S/30
- Preferente Sur: S/30
- Preferente Oriente: S/40
- Preferente Occidente: S/50
¿Dónde comprar las entradas para la final Alianza Lima vs San Martín?
Las entradas para el último partido de vóley entre Alianza y San Martín se pueden comprar a través de la plataforma Joinnus.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?
La gran final de la Liga Peruana de Vóley se jugará el domingo 3 de mayo a partir de las 5.00 p. m. El equipo que se imponga se llevará el título nacional.
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Alianza Lima vs San Martín: últimos partidos
Las íntimas parten con ventaja en el historial reciente, pues solo cayeron en dos de los últimos siete duelos.
- Alianza Lima 3-1 San Martín | 26.04.26 | Liga Peruana de Vóley (final)
- San Martín 3-0 Alianza Lima | 19.04.26 | Liga Peruana de Vóley (final)
- San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26 | Sudamericano de Clubes
- Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26 | Sudamericano de Clubes
- San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26 | Liga Peruana de Vóley
- Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25 | Liga Peruana de Vóley
- San Martín 1-3 Alianza Lima | 3.05.25 | Liga Peruana de Vóley.