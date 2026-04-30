Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y revela por qué lo hizo: “Soy feliz así”

Gaela Barraza, hija del popular Carlos 'Tomate' Barraza, se sometió a un radical cambio de imagen en el que bajó algunos kilos y compartió el resultado en sus redes sociales. Sin embargo, esto no fue del agrado de algunos cibernautas, quienes la criticaron al ver su nueva apariencia.

“Vas a desaparecer” o “Te veías mejor antes” fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su publicación. No obstante, la modelo de 18 años no se mostró afectada y explicó que su transformación es el resultado de un cambio que decidió hacer en su vida. “Soy feliz así”, respondió la hija de Danuska Zapata en TikTok a sus críticos.

Gaela Barraza revela por qué decidió cambiar su apariencia física

Gaela Barraza contó que decidió bajar de peso porque ahora busca tener una vida más balanceada y disciplinada, y destacó que se siente de maravilla con su nueva imagen. “¡Tranquilidad! ¡Es mi cuerpo! Sí, bajé de peso, empecé una vida más balanceada, disciplinada y ¡soy feliz!”, escribió la también influencer.

De esta manera, la joven dejó en claro que no le importan las críticas que recibe en sus redes sociales. Tras su publicación, sus seguidores le brindaron todo su apoyo.

“Está como ella quiere estar, que es lo más importante”, “Para mí estás hermosa”, “Gaela, pasa tutorial, ayuda”, “Estás en tu prime”, “No hagas caso a la crítica” fueron algunos de los mensajes de respaldo.

¿Quién es el novio futbolista de Gaela Barraza?

A mediados del año pasado, Gaela Barraza presentó por primera vez a su novio a través de sus redes sociales. Se trata del joven futbolista Jorge Arriola, quien ha pasado por clubes como Sport Boys y Sporting Cristal.

La publicación se dio en el marco de su primer aniversario como pareja, en el que la hija de 'Tomate' Barraza y Danuska Zapata le dedicó un conmovedor mensaje junto a un collage de fotografías. “Un año caminando juntos”, escribió, a lo que el deportista respondió: “Te amo”.