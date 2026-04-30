HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

José María Balcázar lanza declaraciones antisemitas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y revela por qué lo hizo: “Soy feliz así”

La reina de belleza Gaela Barraza también respondió a los usuarios que la criticaron por su nueva apariencia física.

Gaela Barraza ganó el Miss Teen Model World a los 15 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Gaela Barraza ganó el Miss Teen Model World a los 15 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Compartir

Gaela Barraza, hija del popular Carlos 'Tomate' Barraza, se sometió a un radical cambio de imagen en el que bajó algunos kilos y compartió el resultado en sus redes sociales. Sin embargo, esto no fue del agrado de algunos cibernautas, quienes la criticaron al ver su nueva apariencia.

“Vas a desaparecer” o “Te veías mejor antes” fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su publicación. No obstante, la modelo de 18 años no se mostró afectada y explicó que su transformación es el resultado de un cambio que decidió hacer en su vida. “Soy feliz así”, respondió la hija de Danuska Zapata en TikTok a sus críticos.

PUEDES VER: Gaela, hija de 'Tomate' Barraza, grita su amor por su novio futbolista y celebran su primer aniversario: "Caminando juntos"

lr.pe

Gaela Barraza revela por qué decidió cambiar su apariencia física

Gaela Barraza contó que decidió bajar de peso porque ahora busca tener una vida más balanceada y disciplinada, y destacó que se siente de maravilla con su nueva imagen. “¡Tranquilidad! ¡Es mi cuerpo! Sí, bajé de peso, empecé una vida más balanceada, disciplinada y ¡soy feliz!”, escribió la también influencer.

De esta manera, la joven dejó en claro que no le importan las críticas que recibe en sus redes sociales. Tras su publicación, sus seguidores le brindaron todo su apoyo.

“Está como ella quiere estar, que es lo más importante”, “Para mí estás hermosa”, “Gaela, pasa tutorial, ayuda”, “Estás en tu prime”, “No hagas caso a la crítica” fueron algunos de los mensajes de respaldo.

PUEDES VER: 'Tomate' Barraza llora de emoción al hablar de sus hijas y se muestra orgulloso de Gaela: "Es tan disciplinada y responsable"

lr.pe

¿Quién es el novio futbolista de Gaela Barraza?

A mediados del año pasado, Gaela Barraza presentó por primera vez a su novio a través de sus redes sociales. Se trata del joven futbolista Jorge Arriola, quien ha pasado por clubes como Sport Boys y Sporting Cristal.

La publicación se dio en el marco de su primer aniversario como pareja, en el que la hija de 'Tomate' Barraza y Danuska Zapata le dedicó un conmovedor mensaje junto a un collage de fotografías. “Un año caminando juntos”, escribió, a lo que el deportista respondió: “Te amo”.

Notas relacionadas
'Tomate' Barraza llora de emoción al hablar de sus hijas y se muestra orgulloso de Gaela: "Es tan disciplinada y responsable"

'Tomate' Barraza llora de emoción al hablar de sus hijas y se muestra orgulloso de Gaela: "Es tan disciplinada y responsable"

LEER MÁS
Gaela, hija de 'Tomate' Barraza, grita su amor por su novio futbolista y celebran su primer aniversario: "Caminando juntos"

Gaela, hija de 'Tomate' Barraza, grita su amor por su novio futbolista y celebran su primer aniversario: "Caminando juntos"

LEER MÁS
Carlos ‘Tomate’ Barraza manda emotivo mensaje a su hija Gaela tras presentar a su novio futbolista: "Sigues siendo mi niña"

Carlos ‘Tomate’ Barraza manda emotivo mensaje a su hija Gaela tras presentar a su novio futbolista: "Sigues siendo mi niña"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

LEER MÁS
Exesposa de Alfredo Zambrano muestra su cercanía con Magaly Medina y celebran juntas la graduación de su hija: "Feliz y orgullosa"

Exesposa de Alfredo Zambrano muestra su cercanía con Magaly Medina y celebran juntas la graduación de su hija: "Feliz y orgullosa"

LEER MÁS
Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

Mario Irivarren reaparece en polémica: imágenes lo muestran ingresando a hospedaje con exconductora de televisión, según 'Amor y fuego'

LEER MÁS
Renato Rossini lanza polémica frase sobre sus compañeros de 'La granja VIP': usuarios piden intervención del Ministerio de Cultura

Renato Rossini lanza polémica frase sobre sus compañeros de 'La granja VIP': usuarios piden intervención del Ministerio de Cultura

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025