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Espectáculos

Reportero de América TV enfurece en vivo durante la transmisión del Mundialito de El Porvenir: “Dame pase por la **”

Periodista Eder Hernández no se dio cuenta de que su micrófono estaba prendido y lanzó una serie de insultos mientras Federico Salazar reportaba una pelea entre asistentes y la Policía Nacional en el Mundialito de El Porvenir.

Eder Hernández pertenece desde hace muchos años a América Televisión. Foto: Composición LR/X/Instagram.
Eder Hernández pertenece desde hace muchos años a América Televisión. Foto: Composición LR/X/Instagram.
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El Mundialito de El Porvenir es el evento deportivo más popular de cada 1 de mayo en Lima, que se celebra en el distrito de La Victoria. Por esa razón, todos los medios de comunicación cubren desde tempranas horas el certamen. Uno de ellos es el noticiero de América TV, que, con Federico Salazar, reportaba en vivo una pelea entre los asistentes y la Policía Nacional.

Desde el lugar de los hechos se encontraba su reportero Eder Hernández, quien quería salir al aire de inmediato para dar más detalles de lo ocurrido. Sin embargo, su desesperación fue tal que lanzó fuertes lisuras en vivo sin darse cuenta de que su micrófono estaba encendido. “Dame pase **”, expresó.

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Reportero de América TV lanza fuertes insultos en vivo

Mientras Federico Salazar narraba lo que sucedía entre la policía y algunos asistentes al Mundialito de El Porvenir, la voz del reportero Eder Hernández se filtró en la transmisión en vivo de América TV cuando lanzaba una serie de insultos porque no le daban pase a su cobertura.

“Martha, dame pase, dame pase **, dame pase”, decía sin darse cuenta de que su micrófono estaba encendido. Rápidamente se escuchó un silencio por algunos segundos y Federico Salazar retomó la narración sin mencionar lo sucedido con Hernández.

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Eder Hernández logra hacer su cobertura del Mundialito de El Porvenir

Luego del incómodo momento en vivo, Federico Salazar finalmente le dio pase a Eder Hernández, quien retomó la transmisión sin hacer referencia al exabrupto que cometió y de inmediato pasó a informar sobre lo ocurrido entre la Policía Nacional y algunos asistentes al Mundialito de El Porvenir.

El video empezó a circular en redes sociales y muchos usuarios recomendaron al periodista tener más cuidado durante una transmisión en vivo, que fue vista por numerosas familias y menores de edad este 1 de mayo.

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