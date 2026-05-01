Alejandra Baigorria está en China buscando novedosas técnicas para potenciar su marca de ropa en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Alejandra Baigorria está en China buscando novedosas técnicas para potenciar su marca de ropa en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Luego de pasar su primer aniversario de matrimonio con Said Palao, la empresaria Alejandra Baigorria continúa su viaje en China al lado de su hermano Sergio Baigorria. Sin embargo, ha generado preocupación al revelar que “está sufriendo” en dicho país asiático por una impensada razón.

La influencer lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, donde habilitó la opción de preguntas para que sus más de cuatro millones de seguidores puedan interactuar con ella.

Alejandra Baigorria reveló sufrir en China por la comida. Foto: Instagram.

Alejandra Baigorria revela que sufre en China y expone la razón

Una usuaria, curiosa por los detalles de su travesía en ese país asiático, le consultó a Alejandra Baigorria sobre la comida en ese lugar. “¿Qué tal la comida en China?”. La respuesta de la empresaria no fue la esperada por muchos y confesó que viene sufriendo con ese tema. “No les voy a mentir, estoy sufriendo”, escribió la llamada gringa de Gamarra.

Además, añadió una fotografía del exótico plato que estaba degustando, aparentemente de alta calidad, en el que también se visualizaban cortes de carne, arroz chaufa y acompañamientos que no eran del agrado de la exintegrante de 'Esto es guerra'.

Alejandra Baigorria, de 37 años, ha compartido activamente en sus redes sociales sus aventuras junto a su hermano Sergio Baigorria en China. Allí aprovechan para conocer más de ese país, así como sus técnicas empresariales en el sector textil y potenciar su marca de ropa en Perú.

Alejandra Baigorria muestra video de cómo negocia con empresarios chinos

Durante su recorrido por diversas tiendas donde adquiere telas de alta tecnología y calidad, Alejandra Baigorria decidió mostrar a sus seguidores cómo es el proceso de cada compra a gran escala en China.

“Les voy a enseñar un poquito cómo se trabaja aquí en China, en los mercados. No es que vengas y te los lleves porque tienes que pedir mucha producción. Elegimos el modelo, anotan cuántas planchas son, le toman foto… y luego se hace el pedido”, contó.

Luego, contó el verdadero motivo de su viaje a ese país. “Yo he venido a ver moda y tecnología para llevarla a Perú. Las telas de algodón se compran en Perú, nadie las supera, pero las telas sintéticas con tecnología son chinas”, finalizó.