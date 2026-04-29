Alianza Lima - CD Moquegua: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima se encuentra invicto en Matute en el Torneo Apertura 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/CD Moquegua

Alianza Lima se encuentra invicto en Matute en el Torneo Apertura 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/CD Moquegua

Alianza Lima no quiere soltar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo comandado por Pablo Guede, que viene de lograr un triunfo de visita, buscará sacar tres puntos en su cancha para mantener viva la ilusión de ganar el primer certamen del año.

Los blanquiazules se verán las caras ante el sorpresivo CD Moquegua, club que afronta su primera temporada en la máxima categoría.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, correspondiente a la fecha 13 del campeonato, se jugará este sábado 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua?

En territorio peruano, el decisivo cotejo entre blanquiazules y moqueguanos se podrá seguir desde las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua?

La transmisión del Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima - CD Moquegua online?

Vía streaming, podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y los videos de los goles.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Tras la sorpresiva goleada que sufrió Los Chankas, Alianza Lima se adjudicó el primer lugar del Torneo Apertura por diferencia de goles.