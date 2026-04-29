HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

¿Roberto Sánchez directo a la segunda vuelta? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Alianza Lima - CD Moquegua: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

El equipo de Pablo Guede busca un triunfo que les permita seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Revisa todo sobre el partido Alianza vs Moquegua.

Alianza Lima se encuentra invicto en Matute en el Torneo Apertura 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/CD Moquegua
Alianza Lima se encuentra invicto en Matute en el Torneo Apertura 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/CD Moquegua
Compartir

Alianza Lima no quiere soltar la punta del Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo comandado por Pablo Guede, que viene de lograr un triunfo de visita, buscará sacar tres puntos en su cancha para mantener viva la ilusión de ganar el primer certamen del año.

Los blanquiazules se verán las caras ante el sorpresivo CD Moquegua, club que afronta su primera temporada en la máxima categoría.

PUEDES VER: Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs CD Moquegua por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, correspondiente a la fecha 13 del campeonato, se jugará este sábado 2 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua?

En territorio peruano, el decisivo cotejo entre blanquiazules y moqueguanos se podrá seguir desde las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs CD Moquegua?

La transmisión del Alianza Lima vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Alianza Lima - CD Moquegua online?

Vía streaming, podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y los videos de los goles.

PUEDES VER: Álvaro Barco no va más en Universitario: club anuncia salida del director deportivo tras malos resultados

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Tras la sorpresiva goleada que sufrió Los Chankas, Alianza Lima se adjudicó el primer lugar del Torneo Apertura por diferencia de goles.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima129+1729
2.Los Chankas129+729
3.Cienciano127+1023
4.Universitario126+721
5.Comerciantes Unidos125+219
6.Cusco FC126-419
7.Melgar125+217
8.UTC124016
9.CD Moquegua125-416
10.Juan Pablo II124-915
11.Sporting Cristal124014
12.Alianza Atlético123014
13.ADT123013
14Deportivo Garcilaso123-413
15.Sport Huancayo123-412
16.Sport Boys122-412
17.Atlético Grau122-510
18.FC Cajamarca121-96
Notas relacionadas
Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios, cuándo salen a la venta y dónde comprar boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precios, cuándo salen a la venta y dónde comprar boletos para la final de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Alianza Lima: los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima: los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Nacional de Uruguay HOY EN VIVO: a qué hora ver el partido de la U por Copa Libertadores 2026

Universitario vs Nacional de Uruguay HOY EN VIVO: a qué hora ver el partido de la U por Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal logró un triunfazo en Copa Libertadores: derrotó 2-0 a Junior para meterse en zona de clasificación

Sporting Cristal logró un triunfazo en Copa Libertadores: derrotó 2-0 a Junior para meterse en zona de clasificación

LEER MÁS
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

LEER MÁS
¿Qué canales transmiten Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2026?

¿Qué canales transmiten Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2026?

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

LEER MÁS
Universitario jugará amistoso ante equipo de la Universidad San Marcos el 2 de mayo por los 475 años de la UNMSM

Universitario jugará amistoso ante equipo de la Universidad San Marcos el 2 de mayo por los 475 años de la UNMSM

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025