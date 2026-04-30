Samahara Lobatón ha sorprendido con sus últimas revelaciones durante la transmisión de 'La granja VIP'. La influencer admitió que Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, habría intentado sobrepasarse con ella en el reality cuando se encontraba ebrio, tras la última fiesta.

Las declaraciones de la hija de Melissa Klug llamaron bastante la atención, ya que Cri Cri estuvo preso durante 11 meses por presuntamente haber abusado de una adolescente de 17 años en la casa de su primo Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón relata lo que ocurrió con Cri Cri en la cocina

Samahara Lobatón se encontraba en el patio de la granja conversando con Shirley Arica y Pablo Heredia. Allí relató lo ocurrido con Cri Cri durante la última fiesta en 'La granja VIP' y aseguró que ambos estaban ebrios, pero que recuerda claramente lo sucedido.

“Yo estaba borracha y abrí la refrigeradora para buscar champagne. Estaba con medio cuerpo dentro buscando. Y por el otro lado vino ‘Cri Cri’ y me hace así en la cara (se acaricia el rostro, graficando la escena) y en mi borrachera me acuerdo clarito que le digo: ‘¡Suéltame! ¿Qué chu** te pasa?”, expresó la influencer de 24 años.

Al increparlo, según Samahara, la respuesta de Cristian Martínez Guadalupe habría sido insólita. “Él me dice: ‘Ya pues, entonces no te pongas así’. Yo le digo que ando buscando el champagne y no me ando poniendo en ninguna situación, y me reí. Yo creo que él estaba muy borracho también”, explicó la hija de Melissa Klug.

¿Qué vínculo existe entre Samahara Lobatón y Cri Cri?

Cristian Martínez Guadalupe es como un primo mayor para Samahara Lobatón. Cabe recordar que, cuando Jefferson Farfán mantenía su relación con Melissa Klug, Cri Cri siempre estaba al lado del exfutbolista y vio crecer a la influencer. Además, la misma Melissa Klug afirmó que conoce a Cri Cri desde la adolescencia.

Durante una de las jornadas de 'La granja VIP', Samahara Lobatón reveló que sus pequeños le dicen ‘tío’ a Martínez Guadalupe, dejando en claro que su vínculo con él es muy cercano, pese a no tener lazos sanguíneos.