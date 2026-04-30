HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Samahara Lobatón admite que ‘Cri Cri’ habría intentado sobrepasarse con ella en ‘La granja VIP’: “¡Suéltame!”

Samahara Lobatón sorprendió con sus declaraciones al hablar de Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, quien estuvo preso durante casi un año por presunto abuso a una adolescente en la casa de su primo Jefferson Farfán.  

'Cri Cri' vio crecer a Samahara Lobatón durante su infancia. Foto: Composición LR/Panamericana.
'Cri Cri' vio crecer a Samahara Lobatón durante su infancia. Foto: Composición LR/Panamericana.
Compartir

Samahara Lobatón ha sorprendido con sus últimas revelaciones durante la transmisión de 'La granja VIP'. La influencer admitió que Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, habría intentado sobrepasarse con ella en el reality cuando se encontraba ebrio, tras la última fiesta.

Las declaraciones de la hija de Melissa Klug llamaron bastante la atención, ya que Cri Cri estuvo preso durante 11 meses por presuntamente haber abusado de una adolescente de 17 años en la casa de su primo Jefferson Farfán.

PUEDES VER: Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

lr.pe

Samahara Lobatón relata lo que ocurrió con Cri Cri en la cocina

Samahara Lobatón se encontraba en el patio de la granja conversando con Shirley Arica y Pablo Heredia. Allí relató lo ocurrido con Cri Cri durante la última fiesta en 'La granja VIP' y aseguró que ambos estaban ebrios, pero que recuerda claramente lo sucedido.

“Yo estaba borracha y abrí la refrigeradora para buscar champagne. Estaba con medio cuerpo dentro buscando. Y por el otro lado vino ‘Cri Cri’ y me hace así en la cara (se acaricia el rostro, graficando la escena) y en mi borrachera me acuerdo clarito que le digo: ‘¡Suéltame! ¿Qué chu** te pasa?”, expresó la influencer de 24 años.

Al increparlo, según Samahara, la respuesta de Cristian Martínez Guadalupe habría sido insólita. “Él me dice: ‘Ya pues, entonces no te pongas así’. Yo le digo que ando buscando el champagne y no me ando poniendo en ninguna situación, y me reí. Yo creo que él estaba muy borracho también”, explicó la hija de Melissa Klug.

PUEDES VER: Samahara Lobatón impacta al revelar en qué gastará los S/100 mil de premio si gana el reality ‘La granja VIP’: “Es mi promesa para ellos”

lr.pe

¿Qué vínculo existe entre Samahara Lobatón y Cri Cri?

Cristian Martínez Guadalupe es como un primo mayor para Samahara Lobatón. Cabe recordar que, cuando Jefferson Farfán mantenía su relación con Melissa Klug, Cri Cri siempre estaba al lado del exfutbolista y vio crecer a la influencer. Además, la misma Melissa Klug afirmó que conoce a Cri Cri desde la adolescencia.

Durante una de las jornadas de 'La granja VIP', Samahara Lobatón reveló que sus pequeños le dicen ‘tío’ a Martínez Guadalupe, dejando en claro que su vínculo con él es muy cercano, pese a no tener lazos sanguíneos.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

LEER MÁS
Youna sale al frente y niega pedida a ‘prima’ de Samahara Lobatón: “Jamás le dije que me quería casar”

Youna sale al frente y niega pedida a ‘prima’ de Samahara Lobatón: “Jamás le dije que me quería casar”

LEER MÁS
‘Prima’ de Samahara Lobatón se burla de ella y asegura que Youna le pidió matrimonio primero a ella: "En helicóptero, con anillo y todo"

‘Prima’ de Samahara Lobatón se burla de ella y asegura que Youna le pidió matrimonio primero a ella: "En helicóptero, con anillo y todo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Giro radical en caso Abencia Meza! Cantante podría salir del penal Santa Mónica tras decisión del Tribunal Constitucional

¡Giro radical en caso Abencia Meza! Cantante podría salir del penal Santa Mónica tras decisión del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Pamela López llora desconsoladamente al contar comportamiento inapropiado de Paul Michael tras fuerte discusión: "Tengo pudor"

Pamela López llora desconsoladamente al contar comportamiento inapropiado de Paul Michael tras fuerte discusión: "Tengo pudor"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz celebra 25 años de casado con Borka Bozovich y revela cómo logró enamorarla: "No le quedaba otra"

Gian Piero Díaz celebra 25 años de casado con Borka Bozovich y revela cómo logró enamorarla: "No le quedaba otra"

LEER MÁS
Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y revela por qué lo hizo: “Soy feliz así”

Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, impacta con radical cambio de imagen y revela por qué lo hizo: “Soy feliz así”

LEER MÁS
Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025