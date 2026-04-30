¿Igualita? Pamela López sorprende con imitación de Samahara Lobatón y usuarios la piden en programa de JB: "Tiene talento para actriz cómica"
La imitación realizada por Pamela López no pasó desapercibida incluso para la propia Samahara Lobatón, quien no pudo ocultar su reacción en 'La Granja VIP Perú.
Pamela López vuelve a sorprender en 'La Granja VIP Perú'. Tras su ingreso al reality de Panamericana TV, la novia de Paul Michael ha dado de qué hablar entre los fans del programa, ya sea por polémicas o por sus ocurrencias mientras convive con los otros participantes. En esta oportunidad, su imitación de Samahara Lobatón no pasó desapercibida e hizo que más de un usuario en redes sociales aclamara su presencia como actriz cómica en el programa de Jorge Benavides.
La figura pública alcanzó notoriedad por su mediático matrimonio y posterior ruptura con Christian Cueva. Desde entonces, ha buscado reinventarse en distintos espacios del entretenimiento peruano y ha mostrado disposición para aprovechar cada oportunidad laboral que se le presente, a fin de asegurar el bienestar de sus hijos.
Pamela López realiza impactante imitación de Samahara Lobatón
La escena se desarrolló durante una dinámica en 'La Granja VIP Perú', tras el regreso de Renato Rossini Jr., Pati Lorena y Celine Aguirre. En el reto, cada concursante debía asumir la personalidad de otro compañero, y a Pamela López le tocó ponerse en la piel de Samahara Lobatón, con quien ya había protagonizado tensos momentos dentro del reality.
Lejos de limitarse a una imitación superficial, la empresaria sorprendió con una interpretación cargada de humor y detalles que hicieron reír a todos. Reprodujo los enfrentamientos de Lobatón hacia Paul Michael, reaccionó cuando Diego Chávarri —quien hizo de Renato Rossini Jr.— hizo referencia a la frase “en otra vida”, y hasta recreó una de las manías más comentadas de la hija de Melissa Klug: chuparse uno de sus dedos. Sus compañeros no ocultaron sus carcajadas e incluso la propia Samahara celebró sus ocurrencias, lo que convirtió la actuación de López en uno de los momentos más comentados de la noche.
Usuarios piden a Pamela López en programa humorístico
La imitación que Pamela López realizó de Samahara Lobatón en 'La Granja VIP Perú' tampoco pasó desapercibida en redes sociales, donde más de un usuario pidió que aparezca en el programa humorístico de Jorge Benavides en Panamericana Televisión, 'JB Noticias'. “Saliendo directo a ‘JB’. López tiene talento para ser actriz cómica”, “Eso que no me cae, hay que reconocer su talento cómico” y “Para hacer sketch en ‘JB’ sería un buen jale” fueron algunos comentarios en TikTok.
No es la primera vez que Pamela sorprende con algún talento oculto en 'La Granja VIP Perú'. En anteriores transmisiones en vivo, la trujillana destacó por su elegancia al danzar la marinera y ganó un premio junto a Melissa Klug al hacer un divertido playback de la icónica canción 'Son cosas del amor', de Ana Gabriel y Vikki Carr.