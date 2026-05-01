Mónica Torres se pronuncia tras comentarios ofensivos en ‘La Granja VIP’ y pide respeto: “Todos escuchamos”

Mónica Torres salió al frente en sus redes sociales tras los comentarios sobre su aspecto físico difundidos en La Granja VIP Perú. Por medio de su equipo de redes, la actriz cuestionó este tipo de expresiones y pidió respeto entre los participantes del programa.

El contenido fue compartido mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde también replicó un comunicado en sus historias, en el que exhorta a la producción del espacio a marcar una postura clara frente a este tipo de situaciones.

Publicación de Mónica Torres. Foto: IG

Mónica Torres cuestiona comentarios sobre su aspecto físico

En el reel compartido, Mónica aparece acompañada de un mensaje que refuerza su postura frente a lo ocurrido. “Cuando te das cuenta que aún hay gente que usa tu aspecto físico para intentar descalificarte. Pero no puede porque eres fabulosa”, se lee en el video.

En las imágenes también se mostró el extracto de una conversación entre Paty Lorena y Pablo Heredia emitida en el 24/7 del reality, en la que la primera se refiere a Torres con un calificativo de carácter denigrante, lo que generó su reacción.

En paralelo, la actriz compartió un comunicado a través de sus stories, en el que rechazó el uso de este tipo de expresiones y advirtió sobre la normalización de discursos de violencia en espacios televisivos. Asimismo, hizo un llamado a la producción del programa para promover un entorno basado en el respeto entre sus participantes.

“Todos escuchamos. El uso de calificativos denigrantes, especialmente aquellos que aluden al cuerpo de una persona, no solo resulta inaceptable, sino que contribuye a normalizar discursos de violencia que deben quedar fuera de cualquier espacio público. Exhortamos a la producción del programa a marcar una posición clara frente a este tipo de expresiones y a promover un entorno basado en el respeto entre sus participantes”, escribió.

Seguidores de Mónica le recuerdan otros comentarios en el programa

Tras la publicación, seguidores de la actriz también se pronunciaron sobre lo ocurrido y señalaron que no sería el único episodio de este tipo dentro del reality.

Algunos comentarios apuntaron a otras conversaciones entre participantes, donde se habrían realizado referencias hacia Mónica Torres. En ese contexto, usuarios recordaron que Gabriela Herrera, durante una charla con Diego Chávarri, habría comparado a la actriz con un personaje de sumo, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores del programa.