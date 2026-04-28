Natalie Vértiz habló con total sinceridad sobre las revelaciones que suele hacer Yaco Eskenazi en su pódcast ‘Yaco y el Loco’, espacio que conduce junto a Christian Wagner. La exMiss Perú reconoció que en más de una ocasión le ha pedido a su esposo no contar ciertos episodios privados de su romance.

Durante el avant premiere de la película ‘El diablo viste a la moda’, la modelo peruana explicó que existe comunicación entre ambos respecto a los temas que se exponen públicamente. “A veces le digo: ‘Yaco, no cuentes eso’, pero yo sé que él lo hace de un lado muy divertido, creo que eso también le gusta a las personas, esa espontaneidad de Yaco”, señaló.

Natalie Vértiz revela que pidió a Yaco no exponer detalles de su romance

La exchica reality fue consultada sobre las recientes confesiones de Yaco Eskenazi en su pódcast, especialmente luego de que él relatara el momento en que su relación estuvo cerca de terminar durante un viaje a Estados Unidos, cuando recién iniciaban su historia de amor.

Frente a las cámaras, la modelo confirmó que sí conversa con su pareja sobre ese tipo de revelaciones. “la verdad yo estoy contenta y Yaco sabe cuáles son mis límites, qué cosa no me gustaría. Bueno, nosotros también podemos pensar diferente, otro estilo de sarcasmo, igual yo me divierto muchísimo”, comentó.

Natalie Vértiz elogia a Yaco Eskenazi tras su salida de ‘La granja VIP’

Además de hablar sobre el pódcast, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ también se pronunció sobre la salida del padre de sus hijos del reality ‘La granja VIP Perú’. Lejos de mostrarse preocupada, la modelo destacó el talento y carisma de su esposo. “¡Ay, a mí me encanta Yaco, me encanta todo lo que hace! Siempre se lo digo, no es porque sea mi esposo, pero es un chico que tiene mucho carisma y que donde vaya, va a brillar”, expresó.

Asimismo, la exMiss Perú mostró su respaldo al crecimiento profesional del conductor de televisión y al éxito del programa digital que conduce junto a Christian Wagner. “Estoy muy contenta por él y, sobre todo, por el pódcast ‘Yaco y el Loco’”, sostuvo.