HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Magaly Medina destapa la estrategia que utilizó Jeffersón Farfán para cobrarle S/350.000: "Cuando es a beneficio de él..."

La 'Urraca' sorprendió al revelar la estrategia que habría utilizado Jefferson Farfán para exigirle el pago del dinero que ganó tras el juicio.

Magaly Medina expone argumento de Farfán para cobrarle el dinero que le ganó en juicio. Foto: composición LR/ATV
Magaly Medina expone argumento de Farfán para cobrarle el dinero que le ganó en juicio. Foto: composición LR/ATV
Escuchar
Resumen
Compartir

Magaly Medina sorprendió al recordar el proceso judicial que enfrentó con Jefferson Farfán y revelar cómo, según contó, el exfutbolista y su abogado sustentaron el cobro de S/350.000, tras ganarle una demanda por difamación. La conductora hizo esta confesión luego de que Darinka Ramírez mostrara un documento en el que la ‘Foquita’ sustenta su pedido de reducción de pensión alimentaria argumentando que tener bienes registrados no significa contar con liquidez inmediata.

La popular ‘Urraca’ cuestionó la postura del exseleccionado peruano y recordó que la defensa legal del exfutbolista sí tomó en cuenta todas las propiedades de la presentadora para exigir el desembolso total de la indemnización. “Su abogado sacó todas mis propiedades, todo lo que yo tenía y fue ante el juez a decir: ‘La señora Magaly está construyéndose una mansión, así que quiero que me pague en efectivo toda la plata que el juez ha ordenado’”, manifestó.

Magaly Medina

Magaly Medina. Foto: captura/ATV

PUEDES VER: Roban a trabajador de Magaly Medina y ofrecen recompensa para capturar a los presuntos delincuentes: "Si alguien los conoce..."

lr.pe

Magaly cuestiona el argumento de Farfán sobre sus bienes y liquidez

Las declaraciones de la presentadora surgieron luego de que se conociera que Jefferson Farfán argumentó ante la justicia que poseer negocios, inmuebles y otros bienes registrales no necesariamente significa disponer de dinero en efectivo. El exfutbolista cuenta con diversos emprendimientos y propiedades, entre ellos el centro comercial ‘KM40’, una línea de ropa, vehículos, inmuebles, un canal de streaming, entre otros.

Ante ello, Magaly señaló una aparente contradicción en la postura de la ‘Foquita’. Según explicó, cuando perdió el juicio por difamación, la existencia de bienes a su nombre fue utilizada como argumento para exigirle el pago inmediato de la indemnización. “O sea, el hecho de que yo tenga propiedades, bienes registrales, como él dice, quiere decir que yo sí tengo que tener liquidez y ¿él no?”, expresó incómoda.

PUEDES VER: Jefferson Farfán revela los motivos por los que pidió bajar la pensión a Darinka Ramírez: "Ella tiene emprendimientos"

lr.pe

La figura de ATV sostuvo que las normas parecen interpretarse de manera distinta dependiendo de quién resulte beneficiado. “Cuando las cosas para ti te afectan, la ley debe funcionar de otra manera, pero cuando es a beneficio de él, la ley debe funcionar a favor de él. Ah, qué gracioso”, comentó durante su programa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roban a trabajador de Magaly Medina y ofrecen recompensa para capturar a los presuntos delincuentes: "Si alguien los conoce..."

Roban a trabajador de Magaly Medina y ofrecen recompensa para capturar a los presuntos delincuentes: "Si alguien los conoce..."

LEER MÁS
Magaly Medina rompe su silencio sobre el rendimiento de María Pía Copello en el streaming y critica que dejara la televisión: "Mal aconsejada"

Magaly Medina rompe su silencio sobre el rendimiento de María Pía Copello en el streaming y critica que dejara la televisión: "Mal aconsejada"

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra su exabogado fallecido Iván Paredes por haberla traicionado: “Esa persona trató de hacerme tanto daño”

Magaly Medina arremete contra su exabogado fallecido Iván Paredes por haberla traicionado: “Esa persona trató de hacerme tanto daño”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roban a trabajador de Magaly Medina y ofrecen recompensa para capturar a los presuntos delincuentes: "Si alguien los conoce..."

Roban a trabajador de Magaly Medina y ofrecen recompensa para capturar a los presuntos delincuentes: "Si alguien los conoce..."

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

LEER MÁS
Joven veterinaria advierte a Gustavo Salcedo tras revelar que espera su divorcio de Maju Mantilla: "Si él me quiere..."

Joven veterinaria advierte a Gustavo Salcedo tras revelar que espera su divorcio de Maju Mantilla: "Si él me quiere..."

LEER MÁS
Mario Hart se luce en pantallas con Paloma Fiuza y aclara que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado: "Hace mucho tiempo"

Mario Hart se luce en pantallas con Paloma Fiuza y aclara que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado: "Hace mucho tiempo"

LEER MÁS
Mónica Delta pide disculpas tras lanzar polémica frase sobre la gente pobre y explica qué quiso decir: “Entiendan que no ha habido clasismo”

Mónica Delta pide disculpas tras lanzar polémica frase sobre la gente pobre y explica qué quiso decir: “Entiendan que no ha habido clasismo”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel rompe su silencio sobre Edson Dávila tras anunciarse su nuevo programa: “Mis amigos son pocos”

Gisela Valcárcel rompe su silencio sobre Edson Dávila tras anunciarse su nuevo programa: “Mis amigos son pocos”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025