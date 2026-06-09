Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Magaly Medina sorprendió al recordar el proceso judicial que enfrentó con Jefferson Farfán y revelar cómo, según contó, el exfutbolista y su abogado sustentaron el cobro de S/350.000, tras ganarle una demanda por difamación. La conductora hizo esta confesión luego de que Darinka Ramírez mostrara un documento en el que la ‘Foquita’ sustenta su pedido de reducción de pensión alimentaria argumentando que tener bienes registrados no significa contar con liquidez inmediata.

La popular ‘Urraca’ cuestionó la postura del exseleccionado peruano y recordó que la defensa legal del exfutbolista sí tomó en cuenta todas las propiedades de la presentadora para exigir el desembolso total de la indemnización. “Su abogado sacó todas mis propiedades, todo lo que yo tenía y fue ante el juez a decir: ‘La señora Magaly está construyéndose una mansión, así que quiero que me pague en efectivo toda la plata que el juez ha ordenado’”, manifestó.

Magaly Medina. Foto: captura/ATV

Magaly cuestiona el argumento de Farfán sobre sus bienes y liquidez

Las declaraciones de la presentadora surgieron luego de que se conociera que Jefferson Farfán argumentó ante la justicia que poseer negocios, inmuebles y otros bienes registrales no necesariamente significa disponer de dinero en efectivo. El exfutbolista cuenta con diversos emprendimientos y propiedades, entre ellos el centro comercial ‘KM40’, una línea de ropa, vehículos, inmuebles, un canal de streaming, entre otros.

Ante ello, Magaly señaló una aparente contradicción en la postura de la ‘Foquita’. Según explicó, cuando perdió el juicio por difamación, la existencia de bienes a su nombre fue utilizada como argumento para exigirle el pago inmediato de la indemnización. “O sea, el hecho de que yo tenga propiedades, bienes registrales, como él dice, quiere decir que yo sí tengo que tener liquidez y ¿él no?”, expresó incómoda.

La figura de ATV sostuvo que las normas parecen interpretarse de manera distinta dependiendo de quién resulte beneficiado. “Cuando las cosas para ti te afectan, la ley debe funcionar de otra manera, pero cuando es a beneficio de él, la ley debe funcionar a favor de él. Ah, qué gracioso”, comentó durante su programa.