Erick Moreno, alias 'El Monstruo', ya está en Lima     
Espectáculos

Yaco Eskenazi revela cómo logró entrar a la famosa casita de 'Bad Bunny' junto a Natalie Vértiz: "A mí no me invitaron"

El conductor Yaco Eskenazi relató con humor cómo vivió uno de los momentos más 'tensos' del concierto de Bad Bunny en Lima, cuando solo había dos pases para ingresar a la exclusiva casita y eran tres los interesados.

Yaco Eskenazi confesó que no es un muy fanático de los conciertos de ahora. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Yaco Eskenazi confesó que no es un muy fanático de los conciertos de ahora. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

Durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, el conductor de televisión Yaco Eskenazi protagonizó una divertida y 'tensa' anécdota relacionada con el acceso a la llamada casita, una zona VIP del espectáculo reservada solo para invitados especiales. El hecho fue contado recientemente en su podcast 'Yaco y El loco', donde comparte micrófonos con 'El loco Wagner'.

La experiencia fue compartida por Eskenazi en tono anecdótico, revelando detalles desconocidos del detrás de escena del show del artista puertorriqueño. Según narró, todo comenzó cuando su esposa, la modelo y presentadora Natalie Vértiz, recibió una exclusiva invitación para acceder a ese espacio junto a una amiga. Él, sin embargo, no figuraba en la lista de ingreso.

Yaco Eskenazi confiesa que él no estuvo invitado a la casita de 'Bad Bunny'

“A mí no me invitaron, invitaron a mi mujer”, dijo Yaco Eskenazi entre risas durante el episodio del podcast. La frase desató las carcajadas de su compañero y del equipo en el estudio. Pese a la broma, el momento generó 'tensión' dentro del grupo, pues la expectativa por ingresar a la casita de 'Bad Bunny' era alta.

El también actor detalló que Natalie Vértiz estaba especialmente emocionada por vivir la experiencia VIP del concierto. La zona exclusiva del evento requería un brazalete especial para su ingreso, y solo contaban con dos pulseras para tres personas: Yaco Natalie, su amiga y la hermana menor de la modelo, Camila Vértiz, quien también los acompañaba esa noche.

2 brazaletes para 3 personas: todo quedaba en manos de Natalie Vértiz

La situación obligó a Natalie a tomar una decisión difícil. “Había dos brazaletes, era uno para Natalie y uno para la amiga”, explicó Eskenazi. Según relató, en el grupo era evidente que alguien debía quedarse afuera, y las miradas se dirigían a la modelo para que eligiera. "Por la cara de Natalie era: ‘¿Y ahora qué hago?’", añadió.

Mientras evaluaban qué hacer, un miembro de la producción del evento apareció sorpresivamente. Al observar la situación, el staff decidió entregar un tercer brazalete a Eskenazi. “Aparece uno de los patas así, de la producción, y como que me ve y me da un brazalete a mí”, contó, visiblemente aliviado. Natalie Vértiz no dudó en colocárselo de inmediato, asegurando su acceso a la casita. “Lo puso con llave, pum, lo cerró”, expresó con humor.

