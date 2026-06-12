Conductor estrella de América Televisión reaparece tras someterse a delicada operación y conmueve: "Ahora toca descansar"
Querida estrella de América TV volvió a comunicarse con sus seguidores tras someterse a una intervención quirúrgica. El conductor agradeció el apoyo recibido y reveló que deberá enfocarse en su recuperación.
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Carlos Vílchez fue operado por complicación en su salud. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Carlos Vílchez reapareció públicamente para llevar tranquilidad a sus seguidores luego de atravesar un delicado episodio de salud. El conductor y humorista peruano compartió una actualización sobre su estado a través de sus redes sociales, donde confirmó que fue sometido a una intervención quirúrgica que culminó de manera satisfactoria.
La publicación estuvo acompañada por una fotografía tomada desde la clínica donde recibió atención médica. En la imagen aparece junto al equipo de profesionales que participó en el procedimiento, a quienes dedicó palabras de agradecimiento por la atención brindada durante todo el proceso.