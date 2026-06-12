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Bruno Pinasco sorprende al revelar su edad y aborda comentarios sobre su "eterna juventud": "No quiero que sea una carga"

El conductor Bruno Pinasco dejó en shock a María Pía Copello y sus compañeros de 'Sin +Q Decir'. Con honestidad, admitió qué le incomoda de las bromas sobre su apariencia juvenil.

Bruno Pinasco fue entrevistado en 'Sin +Q Decir', podcast liderado por María Pía Copello.
Bruno Pinasco fue entrevistado en 'Sin +Q Decir', podcast liderado por María Pía Copello. | Foto: composición LR/+QTV Network/Facebook
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Bruno Pinasco sorprendió al revelar su verdadera edad en ‘Sin +Q Decir’. Durante la reciente transmisión del podcast liderado por María Pía Copello, el conductor de ‘Cinescape’ participó como invitado especial y compartió anécdotas sobre su faceta como escritor y el programa que lo convirtió en referente del cine y la televisión en el Perú.

El tema de su apariencia juvenil, siempre asociado a su imagen pública, salió inevitablemente a flote. Con franqueza, el hijo de Luis Ángel ‘Rulito’ Pinasco admitió que los comentarios sobre su físico le resultan divertidos, aunque también confesó cierta incomodidad por una razón personal que decidió explicar en plena conversación.

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Bruno Pinasco se sincera sobre los comentarios acerca de su apariencia juvenil

Durante la entrevista, María Pía Copello resaltó la expectativa que generó la presencia de Bruno Pinasco en el pódcast y recordó que sus seguidores lo elogian no solo por su trayectoria en el entretenimiento, sino también por su apariencia juvenil. Incluso, se animó a preguntarle cuál era su “secreto” para mantenerse así.

Con humor, el conductor comentó que antes de llegar al set había pedido a la producción que le colocaran un filtro. En ese momento, Flor Ortola intervino para cuestionar si no le resultaba agotador sostener esa imagen. “¿No te agota un poco tener que sostener eso? Porque, el día que no te levantes con tan buena cara o no hayas dormido bien… Es como un peso también”, planteó la argentina.

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La respuesta de Pinasco sorprendió a todos: “Justamente, cuando cumplí 50...”. La revelación de que ya superó las cinco décadas dejó boquiabiertos a los conductores de 'Sin +Q Decir'. Entre risas, el presentador, que cumplirá 52 años en diciembre de 2026, explicó qué le incomoda de las bromas sobre su “eterna juventud”. “Justamente hice un video en redes pidiendo que ya... O sea, me gusta la anécdota porque es divertida, pero no quiero que sea una carga de que el día de que se rompa la ilusión, y esto deje de ser un chiste, la gente diga: ‘Ay, qué viejo’. No quiero que sea la mochila”, confesó.

El hijo de ‘Rulito’ Pinasco también dejó claro que no teme al paso del tiempo. “Creo que ser un viejito ‘cool’ también es chévere. Me parece peor forzarlo. Después los resultados no son tan buenos”, añadió.

En cuanto a los hábitos que acompañan su estilo de vida, reveló que utiliza bloqueador solar y que adoptó el vegetarianismo hace seis años, decisión tomada por empatía hacia los animales y tras consultar con un especialista en nutrición. Flor Ortola resaltó que, además de esos cuidados, el conductor transmite una vida libre de estrés, lo que también podría explicar su apariencia juvenil. En esa línea, Pinasco reconoció que procura mantener una rutina relajada y aconsejó a los espectadores priorizar el descanso: dormir bien y, al menos un día, permitirse no hacer nada.

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