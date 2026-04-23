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Yaco Eskenazi impacta al confesar que estuvo a poco de terminar su romance con Natalie Vértiz tras viaje a Estados Unidos

El capitán histórico de los 'leones', Yaco Eskenazi, sorprendió al revelar un tenso episodio migratorio que vivió junto a Natalie Vértiz en Estados Unidos, el cual casi provoca el fin de su relación sentimental.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz conforman uno de los matrimonios más sólidos de Chollywood. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz conforman uno de los matrimonios más sólidos de Chollywood. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El presentador de televisión Yaco Eskenazi generó revuelo al compartir una experiencia personal que marcó un punto crítico en su relación con Natalie Vértiz. Durante una reciente emisión de su pódcast, el exchico reality detalló cómo un incidente en su primer viaje juntos a Estados Unidos puso en riesgo su vínculo sentimental.

La revelación no solo captó la atención por el tono íntimo del relato, sino también por evidenciar una situación de tensión que incluyó temor a ser deportado, largas horas de espera y una reacción emocional que dejó huella en ambos. El episodio, ocurrido años atrás, se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de la pareja.

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Yaco Eskenazi revela que casi termina con Natalie Vértiz en Estados Unidos

Durante el programa digital ‘Yaco y el Loco’, Eskenazi relató que el conflicto se originó en el área de Migraciones al arribar a EE.UU. Mientras Natalie Vértiz logró ingresar en cuestión de minutos, él permaneció cerca de tres horas en fila, enfrentando un interrogatorio que calificó como incómodo.

“La primera vez que viajé con Natalie a Estados Unidos la pasé mal, casi me regreso y casi terminamos esa vez porque Natalie se fue por el lado gringo, entró en 2 minutos y yo hice cola 3 horas y cuando llegué a Migraciones para pasar, el que me tocó parecía un motociclista gringo”, expresó.

Según su testimonio, el problema se agravó cuando el agente migratorio le solicitó información sobre su hospedaje y él no supo responder con precisión. “Me dijo dónde te vas a quedar y yo no sabía, Natalie sabía dónde nos íbamos a quedar… Traté de explicarle que me habían invitado, pero me dijo: ‘a mí que me importa’. Natalie al otro lado del counter llorando porque pensó que me iban a deportar”, recordó el exchico reality.

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Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi

En una pasada entrevista, Natalie Vértiz decidió pronunciarse sobre los comentarios en torno a su relación con Yaco Eskenazi, especialmente aquellos que cuestionaban el rol económico dentro de su hogar. Durante una entrevista con la periodista Magaly Medina, la ex Miss Perú fue enfática al rechazar que su esposo sea un “mantenido”.

“Jamás podría mantener a nadie”, afirmó con claridad, destacando que Yaco Eskenazi siempre ha mostrado iniciativa y compromiso laboral. Además, subrayó su rol como padre y su capacidad para afrontar etapas de incertidumbre profesional sin descuidar a su familia.

La empresaria también resaltó que ambos han construido una relación basada en el respeto y la responsabilidad compartida, desmintiendo así cualquier especulación sobre desequilibrios económicos. Sus declaraciones refuerzan la imagen de estabilidad que proyectan como pareja dentro del espectáculo peruano.

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