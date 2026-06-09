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India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

Este histórico envío de la nación latinoamericana fortalece la conexión de productores de Magallanes con la demanda asiática de fibras naturales.

La llegada de lana desde la Región de Magallanes responde a la creciente demanda de fibras naturales en Asia, un movimiento que conecta a productores latinoamericanos con el mercado indio.
La llegada de lana desde la Región de Magallanes responde a la creciente demanda de fibras naturales en Asia, un movimiento que conecta a productores latinoamericanos con el mercado indio. | Composición LR/AFP/ChatGPT
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El mercado textil de la India, uno de los más grandes y competitivos del globo, habilitó por primera vez el ingreso de lana ovina de América Latina, un logro histórico para la diversificación comercial de dicho sector. Esta apertura atiende el auge de la demanda de fibras naturales por parte de las fábricas asiáticas, que buscan materias primas con estrictos estándares sanitarios frente a la baja de la producción local de lanas finas.

Especialistas en comercio internacional señalaron que este movimiento alterará el suministro global al vincular a los productores latinoamericanos con las manufacturas de Asia. El acontecimiento destaca como una oportunidad significativa para fortalecer el intercambio transcontinental en un rubro que tradicionalmente dominan los exportadores de Oceanía.

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¿Qué país de América Latina exportó lana ovina al territorio indio?

Chile concretó un hito comercial mediante el envío de lana ovina procedente de la Región de Magallanes hacia la India, uno de los mayores mercados textiles del mundo. Esa exportación inicial consolida una actividad tradicional que entrelaza la economía rural con la identidad productiva del extremo sur chileno. La histórica transacción posiciona la materia prima austral en un circuito internacional de alta demanda.

El cargamento se materializó el 5 de junio del 2026, luego de la aprobación del certificado zoosanitario exigido por la nación asiática para el ingreso de mercadería cruda. El logro sanitario corona años de gestión conjunta entre el sector público y privado. En este esfuerzo cooperativo participaron activamente la Agregaduría Agrícola en India, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ProChile y la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA).

Las autoridades locales calificaron la operación como un 'avance histórico' que diversifica los horizontes comerciales de los productores australes. Asimismo, el ministro de Agricultura de Chile enfatizó que ese paso es significativo para ampliar horizontes de comercialización fuera de lo tradicional y fortalecer la competitividad regional en un segmento globalmente demandado, lo que reduce la dependencia de los compradores habituales.

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¿Qué mercados compran la lana ovina de Chile y qué ventajas ofrece su exportación?

El ingreso al comercio indio brinda ventajas reales para los ganaderos australes. Esta apertura expande las opciones de comercialización internacional y reduce la dependencia de un número reducido de clientes habituales. Dicha variedad fortalece la estabilidad del rubro ante los cambios de tarifas y requerimientos en plazas particulares.

Una ganancia adicional que destacan los sectores involucrados es el aval global a las normativas higiénicas y de fabricación. El certificado exigido para los despachos hacia la nación asiática "reforzó la confianza de socios comerciales en la calidad de la lana autóctona". Gracias a esto, se agilizará el ingreso a futuros territorios de alta exigencia.

Previo a este hito, el país sudamericano ya distribuía el recurso a China, que permanece como el mayor consumidor del insumo a nivel mundial. La presencia en ambas potencias sitúa a la textilería local en los núcleos manufactureros más relevantes del mundo, lo que afianza su integración en esa cadena de suministros.

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