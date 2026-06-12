Paolo y Ana Paula volvieron a mostrarse juntos tras varios meses de especulaciones sobre su relación. Foto: Composición LR

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Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte volvieron a llamar la atención de sus seguidores luego de reaparecer juntos y compartir una serie de fotos que avivaron las versiones sobre una posible reconciliación.

Como se recuerda, a finales de marzo la modelo brasileña confirmó el fin de su relación con el ‘Depredador’. Desde entonces, ambos fueron vinculados nuevamente tras compartir algunos momentos familiares y reaparecer juntos en distintas ocasiones.

Paolo y Ana Paula aparecen juntos durante sesión de fotos. Foto: Instagram

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte protagonizan romántico beso durante sesión de fotos

La pareja sorprendió a más de uno luego de protagonizar una sesión fotográfica para ConPink, la marca de la modelo brasileña. En una de las historias publicadas en redes sociales, ambos aparecen besándose frente a cámaras mientras promocionan una línea masculina de body splash que lleva el apellido del delantero de Alianza Lima.

La publicación no tardó en hacerse viral y en fortalecer los rumores de reconciliación, luego de que en las últimas semanas se les viera juntos en diversas actividades.

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Ana Paula y Paolo ya habían alimentado rumores de reconciliación

La imagen del beso se suma a otra reciente publicación de Ana Paula Consorte en su cuenta de Instagram. Allí compartió fotografías de sus vacaciones familiares en Miami, donde apareció junto al futbolista y sus hijos.

Asimismo, la pareja también fue relacionada nuevamente luego de que Paolo Guerrero fuera captado llamando "amor" a la modelo brasileña durante una entrevista tras un encuentro de Alianza Lima. A ello se sumaron otras publicaciones familiares compartidas por Ana Paula en redes sociales, señales que terminaron fortaleciendo las versiones sobre un acercamiento entre ambos.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar que retomaron su relación, las recientes imágenes confirmarían que la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad.