Natalie Vértiz sorprende al debutar como actriz en ‘Valentina valiente’: “Me ha encantado ser parte de la novela”

'Valentina valiente' sorprende a su audiencia con la nueva aparición de Natalie Vértiz, quien interpreta a una corresponsal y añade tensión a la trama en su capítulo del 7 de abril. Foto: difusión. | Foto: difusión.

'Valentina valiente' sorprende a su audiencia con la nueva aparición de Natalie Vértiz, quien interpreta a una corresponsal y añade tensión a la trama en su capítulo del 7 de abril. Foto: difusión. | Foto: difusión.

‘Valentina valiente’, la última producción de Latina, continúa sorprendiendo a su audiencia con nuevas apariciones que enriquecen la historia. En el capítulo del martes 7 de abril, apareció la modelo y conductora Natalie Vértiz, cuyo personaje llegó para generar tensión en la trama.

En ‘Valentina valiente’, la exreina de belleza Natalie Vértiz interpretó a una corresponsal de la revista más exclusiva de Lima, un personaje que llegó con preguntas que colocaron en una situación desafiante a Don Edmundo (Roberto Moll).

Natalie Vértiz feliz de grabar en ‘Valentina valiente’



A través de sus redes sociales, Natalie Vértiz compartió extractos de su participación en ‘Valentina valiente’, que llegó a la pantalla chica el pasado 4 de marzo, e invitó a sus fans a verla interpretando un papel en una telenovela por primera vez. Al parecer, su aparición solo duró un capítulo.

“Me encantó poder grabar en ‘Valentina valiente’. Hay actores y actrices que admiro muchísimo; ha sido superdivertido. Además, hay un ambiente laboral lindísimo. Siento que todos acá disfrutan su trabajo, así que me ha encantado ser parte de la novela. Apenas Miguel Zuloaga me llamó, acepté de inmediato. Esta oportunidad ha llegado en un momento preciso, todo calzó perfecto, así que estoy muy agradecida”, expresó la esposa de Yaco Eskenazi.

“Natalie Vértiz vuelve al canal que la vimos por primera vez en televisión, en Latina”, “Que lindo verte en latina Nataly hermosa mi canal favorito” y “Eres talentosa, reina”; fueron algunos de los comentarios de sus fans.

¿De qué trata ‘Valentina valiente’ y quiénes forman el elenco?



Valentina y sus hermanitos se ganan la vida subiendo a los buses, cantando y bailando para llevar un pan a casa. En cada recorrido, en cada canción, hay esfuerzo y una esperanza intacta. En casa, Valentina sostiene algo más que responsabilidades: sostiene una promesa. Le asegura a su abuelita que saldrá adelante, que trabajará para cuidar de ella y de sus hermanos.

La producción, a cargo de Chasqui Producciones, cuenta con un elenco de lujo y actores de categoría internacional. Los protagonistas son Mayra Goñi y el mexicano Rodrigo Brand, en tanto el primer actor Roberto Moll da vida al abuelo de la protagonista. Además, también participan Haydée Cáceres, Alessa Wichtel y Mariel Ocampo, así como los nuevos talentos Josué Subauste, Matthew Lizarbe y Gabriel Quintana.



