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Yaco Eskenazi expone su pelea con Natalie Vértiz al intentar grabar en TikTok: “Me quería apuñalar a mí mismo por la rabia”

¡No todo es color de rosas! El exparticipante de ‘Esto es guerra’ contó que su esposa Natalie Vértiz se molestó por no acompañarla a la playa y por un malentendido al grabar un trend de TikTok.

Yaco Eskenazi sorprende al exponer situaciones que incomodan a la exreina de belleza. Fotos: capturas/Youtube
Yaco Eskenazi sorprende al exponer situaciones que incomodan a la exreina de belleza. Fotos: capturas/Youtube | Fotos: capturas/Youtube

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz conforman una de las parejas más estables del espectáculo peruano, sin embargo, el exparticipante de 'Esto es guerra' ha dejado en claro en más de una ocasión que su relación no es perfecta. En el último episodio de su pódcast, el conductor de 'La granja VIP' contó que su esposa se molestó con él por no acompañarla a la playa y horas después también se ofuscó cuando intentaron grabar un trend de TikTok.

Durante su última conversación con el 'Loco' Wagner, Yaco Eskenazi expuso a Natalie Vértiz y reveló por qué cosas suele molestarse la exreina de belleza. Según el exchico reality, su esposa tiene poca tolerancia y se deja llevar por las opiniones de terceros.

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Yaco Eskenazi revela que Natalie Vértiz lo cuestionó como padre

Eskenazi le contó a su compañero del podcast 'Yaco y el loco' que se rebeló ante Natalie Vértiz y no la acompañó al Club Regatas Lima. Según el presentador de televisión, le puso la excusa de que no podía ir porque seguía mal de una lesión que se hizo jugando fútbol días atrás. El verdadero motivo era que no le gusta ir.

“Es más aburrido. Ellos van a la playa número tres, se sientan con su mamá, se sientan con su hermana, abren un cooler y empiezan a tomar vino, champán, tragos de playa. Y comen hue**ditas, piqueitos. De todo chismean (...) La playa es para ir a hacer deporte, a mí me gusta ir a la playa para meterme al mar, no para ca**rme de calor en la arena”, sostuvo Eskenazi.

Aunque al inicio Natalie Vértiz no se molestó, al regreso todo fue diferente. La ex Miss Perú lo cuestionó y le dijo que a la próxima vez sí o sí tenía que ir para ayudarle a cuidar a sus hijos y jugar con ellos.

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Yaco Eskenazi expone a Natalie Vértiz

En otro momento del pódcast, Yaco Eskenazi contó que, al parecer, Natalie Vértiz sigue molesta con él, porque cuando le pidió grabar un trend de TikTok, no tuvo paciencia. “Sentí que me quiso mandar a la mier**, pero me hizo sentir mal, me dijo para hacer un challenge”, recordó. 

Luego de ella se molestara con Yaco por criticar una serie que estaba viendo, ella le propuso sumarse al trend de ‘Cállate'; pero al parecer no lo hizo como ella quería. “Me dijo ‘¿tú no eres actor?’, por dentro me quería apuñalar a mí mismo por la rabia, no entendía la indicación, me estaba frustrando”, añadió.


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