Yaco Eskenazi sorprende al anunciar en vivo su salida de 'La Granja VIP Perú': "Es una difícil decisión"

La última emisión de 'La Granja VIP Perú' dejó un anuncio inesperado luego de que el conductor Yaco Eskenazi confirmara en plena transmisión que dejará el reality que conduce junto a Ethel Pozo. El presentador precisó que permanecerá en el programa únicamente hasta este sábado 2 de mayo.

El exchico reality indicó que su salida responde a temas personales, laborales y de tiempo que surgieron recientemente, lo que lo llevó a tomar la decisión en medio de su participación en el espacio televisivo.

Yaco Eskenazi anuncia su salida de 'La Granja VIP Perú' en vivo

El momento se dio en los minutos finales del programa, luego de que Ethel Pozo adelantara que se venía una “noticia bomba”, lo que generó expectativa en el set. Incluso, una de las voces presentes reaccionó con un “Ay, no”, anticipando la sorpresa.

Segundos después, Yaco Eskenazi tomó la palabra y, visiblemente agitado, inició su intervención dirigiéndose a los panelistas y la audiencia. “Estoy un poco agitado por la corrida hasta acá”, comentó entre bromas.

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Acto seguido, hizo el anuncio que dejó en silencio a sus compañeros. “Con mucha pena les tengo que contar que esta es mi última semana en La Granja”, expresó en vivo.

El conductor detalló que se mantendrá en el programa hasta este sábado y explicó los motivos de su decisión. “Por temas personales, de trabajo, de tiempo y de cosas que tengo que cumplir, que no pensé que se iban a dar de esta manera, he tenido que tomar esta difícil decisión”, sostuvo.

Además de su rol en el reality, el exintegrante de 'Esto es guerra' mantiene otros proyectos, como el espacio 'Yaco y el Loco', junto a Loco Wagner, el cual —según se comentó en el propio programa— viene teniendo buena acogida del público.

Ethel Pozo revela el motivo de la salida de Yaco Eskenazi

Tras el anuncio, Ethel Pozo intervino para dar mayor contexto sobre la salida de su compañero, vinculándola a su crecimiento profesional fuera del reality.

“Le está yendo muy bien en ‘Yaco y el Loco’, lo están pidiendo a full y tiene una agenda muy recargada que se cruza”, dijo en el programa.

Por su parte, Yaco confirmó lo dicho por la conductora, pero sin dar mayores detalles. “Así es”, precisó, dejando en claro que sus nuevos compromisos laborales han sido determinantes en su salida. En tanto, queda la interrogante sobre quién sería el nuevo presentador de La Granja.