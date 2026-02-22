Natalie Vértiz precisó que nunca sería capaz de mantener a alguien. | Composición LR / Magaly Medina el pódcast

La empresaria e influencer Natalie Vértiz decidió poner fin a las especulaciones que circularon sobre su vida personal. En entrevista con Magaly Medina, dejó en claro que nunca ha sostenido económicamente a Yaco Eskenazi ni ha existido un conflicto por diferencias de ingresos, pese a que ambos se desarrollan en el mismo medio.

Durante su participación en el pódcast conducido por Magaly Medina, la ex Miss Perú fue enfática al rechazar el calificativo de 'mantenido' hacia Yaco Eskenazi. “En cuanto a mantenido, jamás, yo no podría mantener a nadie”, expresó, antes de destacar la constancia laboral y creatividad que, según dijo, siempre han acompañado al padre de sus hijos.

Natalie Vértiz defiende el rol de Yaco Eskenazi como padre

La también empresaria resaltó que su esposo tiene claro cuáles son sus responsabilidades dentro del hogar. Aseguró que, incluso en momentos de incertidumbre profesional, Yaco siempre priorizó cumplir con su familia y buscar alternativas para salir adelante.

En ese sentido, recordó un comentario que Magaly Medina compartió durante la charla, relacionado con una etapa en la que el conductor se quedó sin trabajo. Según relató la periodista, Yaco manifestó su preocupación por generar ingresos y responder a las obligaciones del hogar, actitud que Natalie valoró como una muestra de compromiso real.

Relación basada en apoyo y trabajo compartido

Más adelante, Natalie Vértiz negó que entre ambos exista competencia o tensiones por quién gana más dinero. Explicó que, aunque coinciden en el mismo rubro, nunca ha sentido celos profesionales ni reproches vinculados al éxito de uno u otro.

Finalmente, la exconductora de 'Estás en Todas' afirmó que apoya plenamente el regreso de Yaco Eskenazi a la televisión con el programa 'La Granja VIP', donde compartirá conducción con Ethel Pozo. Además, precisó que no mantiene ningún inconveniente con la hija de Gisela Valcárcel y que atraviesan una etapa de estabilidad familiar.