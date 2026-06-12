Fabio Agostini sorprende al revelar en qué gastará los US$/200.000 que ganó en ‘La casa de los famosos 6’: “Activos para generar más”

Fabio Agostini tiene una gran cantidad de fans en Perú gracias a su paso por 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.

Fabio Agostini tiene una gran cantidad de fans en Perú gracias a su paso por 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.

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Fabio Agostini se consagró como el ganador absoluto de la sexta temporada del reality de convivencia ‘La casa de los famosos’, realizado en México. Pero no solo se llevó el título. La exestrella de ‘Esto es guerra’ también obtuvo un millonario premio de US$200.000.

Tras ello, el modelo español reveló a la cadena Telemundo cuáles son sus planes con todo ese dinero y en qué piensa gastarlo, luego de permanecer aislado del mundo durante 115 días.

Fabio Agostini revela qué hará con los US$200.000 que ganó en ‘La casa de los famosos 6’

El modelo español de 36 años, Fabio Agostini, que ganó gran popularidad en Perú tras su paso por ‘Esto es guerra’, explicó qué será lo primero que hará con los US$200.000 que obtuvo como premio por ganar ‘La casa de los famosos 6’. Según reveló, planea tomarse unas vacaciones en el Caribe para desconectarse después de varios meses de encierro.

“Con el premio, me daré un caprichito que otro, un viajecito porque lo necesito. Necesito una desconexión. Quiero ir a Puerto Rico y a República Dominicana y a las playas con mis hermanos. Necesito playa, yo soy isleño y me han dicho que hay playas increíbles”, declaró a Telemundo el hermano de Bruno Agostini.

No obstante, el influencer dejó en claro que no piensa gastar toda la suma. También adelantó que una parte importante del dinero será destinada a inversiones con el objetivo de generar mayores ganancias en el futuro. “Lo demás, a gastarlo en activos para generar más”, expresó el chico reality, quien además aseguró que la final del reality representó uno de los momentos más importantes de su vida. “Sueño cumplido y junto a mis padres”, contó.

Fabio Agostini agradeció a los peruanos por ayudarlo a ganar los US$200.000

El jueves 11 de junio, por la noche en México, Fabio Agostini vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. El modelo fue anunciado como el flamante ganador de la sexta temporada de ‘La casa de los famosos’, gracias a la votación del público.

Al escuchar su nombre, el chico reality no pudo contener la emoción y celebró efusivamente su triunfo. Durante sus primeras declaraciones, también tuvo palabras de agradecimiento para el público peruano, que lo respaldó a lo largo del reality.

“Todo esto gracias al público, hermanos peruanos y chilenos que siempre estuvieron conmigo y a todos los nuevos que se han sumado a esta nueva aventura. Sin ustedes no llegaba ni a la esquina. Los amo”, contó muy emocionado.