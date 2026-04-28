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Melissa Loza cuestiona a Rosángela Espinoza por seguir en 'Esto es guerra' pese a sus estudios universitarios: "¿Qué has hecho con tu carrera?"

“¿Qué has hecho con tu carrera?”, le increpó Melissa Loza a Rosángela Espinoza al recordarle sus estudios superiores, luego de que esta cuestionara su inteligencia.

Melissa Loza y Rosángela Espinoza discuten en 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/América TV
Melissa Loza y Rosángela Espinoza discuten en 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/América TV
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Melissa Loza y Rosángela Espinoza protagonizaron un tenso cruce en el reality, luego de que la popular ‘Chica selfie’ se burlara del error cometido por su compañera durante una dinámica del programa. La popular ‘Diosa’ no se quedó callada y lanzó una dura crítica relacionada con la carrera universitaria de la modelo.

En medio de la discusión, la hermana de Spha Loza encaró a la influencer y le recordó que, pese a haberse graduado en la universidad, continúa participando en el reality de América TV. “¿Qué has hecho tú con tu carrera? Sigues en ‘Esto es guerra’”, expresó frente a cámaras.

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Melissa Loza discute con Rosángela Espinoza y le recuerda que sigue en ‘EEG’ pese a sus estudios

La tensión entre Melissa Loza y Rosángela Espinoza se desató luego de una secuencia de preguntas en ‘Esto es guerra’, cuando se recordó una equivocación de ‘La Diosa’ al responder cuánto es 4x4. La competidora respondió “42”, situación que fue motivo de burlas por parte de la creadora de contenido.

Tras escuchar los comentarios, la participante histórica del reality pidió respeto y decidió responder con firmeza. “Te voy a decir algo. Sí, la inteligencia es importante, la verdad que sí, la sabiduría es importante. Pero te voy a recordar algo. Steve Jobs y Bill Gates no terminaron la universidad y sin embargo son mentes brillantes”, manifestó. “Un título no te hace más inteligente que el resto. Tómalo y apúntalo”, añadió y la dejó hablando sola a la influencer.

Por su parte, la ‘Chica selfie’ respondió sin mostrar incomodidad y defendió sus logros académicos. “¿Y a ti qué te importa? No doy explicaciones a nadie. ¿Crees que a mí me importa lo que tú digas, Melissa? Yo estoy feliz siendo licenciada”, contestó.

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¿Qué carrera universitaria estudió Rosángela Espinoza?

La ‘Chica selfie’ se graduó de la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), logro que anunció públicamente en 2021. La influencer expresó en aquel momento su felicidad por culminar una etapa importante en su vida.

“No sabes, un respiro. Tú sabes que uno tiene que seguir especializándose porque siempre es bonito seguir aprendiendo. Todo esfuerzo tiene su recompensa, el tiempo pasa volando”, comentó en América TV, luego de finalizar sus estudios y aseguró que busca especializarse en marketing digital.

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